Es mag angesichts der aktuellen Lage etwas komisch klingen, aber wenn es nach Maximilian Schulze-Brockhausen geht, wird dieser Sommer ein echter Party-Sommer mit ganz viel Live-Musik. 30 Konzerte will Brockhausen gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tobias Liebchen veranstalten, alle direkt am Schönefelder Flughafen an der Hans-Grade-Allee. „Unter freiem Himmel“ soll die Konzertreihe heißen, gut die Hälfte der Künstler sind schon gebucht, darunter bekannte Namen wie Nena, Revolverheld, Felix Jähn und das DJ-Duo Gestört aber Geil. „Und da kommt noch mehr“, sagt er.

Maximilian Schulze Brockhausen und Tobias Liebchen sind freilich nicht so blauäugig, wie es den Anschein haben könnte. Die beiden DJs und Partyveranstalter sind seit 15 Jahren im Geschäft – und haben schon im vorigen Jahr in Schönefeld mit einigem Erfolg Konzerte unter Coronabedingungen veranstaltet. Erst in einem Autokino-Format, dann als Open-Air-Veranstaltung mit verschärften Hygieneregeln.

Format „Unter freiem Himmel“ hat sich 2020 bewährt

Aus tausenden Cola-Kisten bauten sie damals viele kleine Zuschauerzonen, so dass sich bis zu 950 Menschen die Konzerte anschauen konnten, ohne sich zu dicht auf die Pelle zu rücken. Dieses Format habe im September sehr gut funktioniert, sagt Maximilian Schulze-Brockhausen. Vier der zwölf Konzerte waren ausverkauft, andere kurz davor. Und die Reaktionen der Besucher sei sehr positiv gewesen. „Solche E-Mails wie letztes Jahr haben wir vorher noch nie bekommen. Da haben sich Familien in langen Schreiben von ganzem Herzen bedankt. So etwas hält Veranstalter in solchen Zeiten am Leben“, sagt er.

Die Zonen für die Zuschauer werden mit tausenden Cola-Kästen abgetrennt. Quelle: privat

Deshalb habe man sich in diesem Jahr entschieden, das Ganze wieder aufleben zu lassen. Nur diesmal über drei Monate und mit mehr Planung und Vorbereitungszeit.

Natürlich sei ein gewisses Risiko dabei. „Da steckt eine ordentliche Portion Idealismus und Risikobereitschaft drin. Aber wir wollen etwas auf die Beine stellen und uns nicht der Situation ergeben. Wer absolute Planungssicherheit haben will, sollte vor dem nächstem Jahr besser nichts veranstalten“, so Schulze-Brockhausen.

Erster Termin: Eine Techno-Party am 4. Juni

Am 4. Juni, so der derzeitige Plan, soll das erste Konzert stattfinden: eine Techno-Party mit Künstlern des Labels Fckng Serious. Danach soll es Schlag auf Schlag weitergehen, jedes Wochenende mindestens zwei Termine. Dafür stehe man in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden, allen voran dem Schönefelder Rathaus. „Dort erfahren wir große Unterstützung. Die Kommunikation ist reibungslos, man hält uns den Rücken frei, wir haben alles geklärt, was man klären kann. Jetzt müssen wir abwarten, was die Verordnungen sagen“, so Brockhausen.

Gestört aber Geil, Pietro Lombardi und Revolverheld zum zweiten Mal da

Beim Blick auf die gebuchten Künstler fällt auf, dass einige von ihnen bereits im vorigen Jahr in Schönefeld waren. Neben Nena und Gestört aber Geil auch Pietro Lombardi oder Revolverheld. Zu diesen Künstlern habe man einen guten Draht bekommen, sagt Brockhausen. „Weil wir im vorigen Jahr zu den wenigen Veranstaltern gehört haben, die überhaupt etwas gemacht haben.“ Deshalb habe man diese Künstler jetzt auch wieder angesprochen.

Allgemein sei die Bereitschaft von Musikern, sich für solche Konzertreihen buchen zu lassen, in diesem Jahr aber auch wesentlich höher. Brockhausen: „Im vorigen September sind viele davon ausgegangen, dass sie im Winter oder zumindest im Frühjahr unter normalen Bedingungen wieder spielen zu können. Da die Pandemie jetzt wesentlich länger dauert, gibt es auch ein größeres Interesse an solchen Formaten.“

Von Oliver Fischer