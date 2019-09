Kinderkummer, Elternfragen, Erziehungstipps und Ernährungsberatung – die Familienpaten des Netzwerks Gesunde Kinder begleiten junge Familien in den ersten drei Jahren nach der Geburt eines Kindes. In Dahme-Spreewald werden nun neue Ehrenamtliche gesucht. Am 11. September gibt es dazu eine Infoveranstaltung in Königs Wusterhausen.