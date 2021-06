Draußen ohne, drinnen mit – und wenn drinnen, dann auch draußen mit Corona-Test: So sieht es die neue Brandenburger Eindämmungsverordnung für gastronomische Betriebe ab diesem Donnerstag vor. In der Region stößt das vielerorts auf Unverständnis. Die Wirte gehen unterschiedlich mit der Situation um.

Hartmut Leutloff ist Betreiber vom Wirtshaus am See in Zeuthen und freut sich, ab Donnerstag wieder Gäste in seinen Innenräumen empfangen zu dürfen. Quelle: Anja Meyer