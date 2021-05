Königs Wusterhausen

Die Königs Wusterhausener Hauptfeuerwache ist eines der wichtigsten Investitionsprojekte der nächsten Jahre – aber das Projekt steht aktuell unter miserablen Vorzeichen. Das wurde am Montagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung offenbar. Der Grund: Die Kosten für die Erschließung des Grundstücks werden absehbar so hoch, das sich die Frage stellt, ob das neue Feuerwehrgebäude überhaupt an dem Standort gebaut werden kann.

Klar ist, dass die Feuerwehr eine neue Wache braucht, da die rund 60 Jahre alte Wache in der Köpenicker Straße zu klein und nicht mehr zeitgemäß ist. Dort ist aber auch nicht ausreichend Platz, um einen größeren Neubau zu errichten. Wehr und Stadt hatten sich deshalb 2015 darauf geeinigt, die Wache auf dem Funkerberg gegenüber dem Grenzweg zu errichten. In ersten Planungen war man dort von Gesamtkosten in Höhe von zehn, später von rund 15 Millionen Euro ausgegangen.

Erschließungskosten bei fast zehn Millionen Euro

Seither wurde das Vorhaben jedoch mehrfach geschoben, und je länger sich die Planer nun mit dem Standort beschäftigen, desto klarer wird, dass die realistische Gesamtsumme dort inzwischen wohl fast das doppelte betragen dürfte. Allein die Erschließung – also der Straßenbau einschließlich Kreisverkehr und die Entwässerung landen Stand heute alles in allem bei knapp 10 Millionen Euro. Ursächlich dafür ist der Boden und die Hanglage, wie Olaf Hoffmann, Fachplaner im Sachgebiet Tiefbau, im Ausschuss darlegte.

Die alte Hauptfeuerwache in Königs Wusterhausen ist knapp 60 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäß. Quelle: Gerlinde Irmscher

Unter dem fraglichen Grundstück befindet sich eine dicke Lehmschicht. Dadurch kann das Niederschlagswasser nicht versickern. Es muss also künstlich abgeführt werden, wenn man Überschwemmungen in den tiefer gelegenen Wohngebieten verhindern will. Die einzige Möglichkeit, das Wasser von dort in das Mühlenfließ abzuleiten, führt aber über die bestehenden Kanäle in der Berliner Straße und die Schlossstraße. Dort muss das Wasser aber erst einmal hinkommen, was sich kompliziert gestaltet, denn die Berliner Straße führt erstmal bergauf.

Wasser muss bergauf gepumpt werden

„Wir haben das mit einem spezialisierten Planungsbüro besprochen, es gibt nicht viele Möglichkeiten“, so Hoffmann. In allen denkbaren Varianten muss das Wasser erst einmal bergauf gepumpt werden. Die Kosten für die dafür nötigen Anlagen summieren sich auf mindestens 3,5 Millionen Euro.

Auch die Baukosten für den Kreisverkehr und die Straße zur Wache werden deutlich höher als erwartet, weil beides auf Lehmboden und in den Hang hinein gebaut werden muss. Für die Erschließung sind deshalb bereits 8,4 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt, weitere Mehrkosten seien möglich.

Weitere Kostensteigerungen auch beim Hochbau möglich

Und auch beim Hochbau, wo angesetzten Kosten laut Haushaltsplan derzeit bei gut 17 Millionen Euro liegen, seien weitere Kostensteigerungen nicht ausgeschlossen. Denn ein Lehmboden, noch dazu in Hanglage, ist ein komplizierter Baugrund.

Die technischen Schwierigkeiten bringen auch weitere zeitliche Verzögerungen mit sich. Geplant war ursprünglich einmal, dass die Feuerwache 2021 oder 2022 fertig wird. Laut der Sachgebietsleiterin Tiefbau, Michaela Wiezorek, ist inzwischen aber eine Fertigstellung vor 2025 unrealistisch – zumal trotz des langen Vorlaufs noch nicht einmal ein Planer für den Hochbau gewonnen wurde.

Arbeitsgespräch mit Feuerwehr geplant

Angesichts dieser Ausgangslage müsse man nun zumindest politisch diskutieren, ob der Standort noch der richtige für die Feuwerwache ist, oder ob sich die Wache nicht vielleicht an einem anderen Standort günstiger und schneller realisieren ließe, so Michaela Wiezorek.

Der Stadtentwicklungsausschuss nahm die Ausführungen am Montagabend erst einmal auf. Der Ausschussvorsitzende, Tobias Schröter (SPD), kündigte an, gemeinsam mit der Feuerwehr ein Arbeitstreffen zu organisieren. „Eine solche Problemlage können wir nur diskutieren, wenn alle Beteiligten mit am Tisch sitzen“, sagte er. Das Treffen solle möglichst noch in diesem Monat stattfinden.

Von Oliver Fischer