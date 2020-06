Neue Mühle

In der Zernsdorfer Straße in Neue Mühle stand am Montag auf einem Grundstück neben der Seniorenresidenz ein Mercedes in Flammen. Der Innenraum des Fahrzeugs brannte trotz des Löscheinsatzes vollständig aus. Personen oder Gebäude waren nicht in Gefahr. Aufgrund erster Ermittlungen der Polizei wird vermutet, dass ein technischer Defekt im Motorraum die Ursache für das Feuer war.

Von MAZonline