Trauer in Gedichten

Senzig

Schon der Titel, das Titelbild berühren zutiefst: „Und wenn ich schweige, brennt mein Herz“ heißt Hinnerk Einhorns kürzlich erschienener Gedichtband. Es ist das wohl persönlichste Buch des Senzigers, denn er hat darin die Gedichte versammelt, die in ihm entstanden in der Zeit der Trauer um einen geliebten Menschen, mit dem er 41 Jahre lang sein Leben teilte.

Es ist mal voller Schmerz, auch Wut, Ohnmacht, aber auch liebevoll, zärtlich, philosophisch, dann wieder durchdrungen von Einsamkeit, Verzweiflung, Bitterkeit, Abscheu, voll erschütternder Erinnerungen. Manches der Gedichte lässt einen ratlos zurück, weil der Leser sich hilflos fühlen kann. Hinnerk Einhorn hat Lyrik aus 14 Jahren versammelt, er schreibt über das Abschiednehmen, den Tod, die Trauer. Kein Buch, das man unbeschadet von vorne bis hinten durchlesen kann. Und das man genau deshalb zur Hand nehmen sollte.

Vom Lektor zum Sozialarbeiter

Seit 1982 lebt Hinnerk Einhorn in Senzig. Geboren wurde er 1944 in Leipzig. Nach seinem Studium, er ist Kulturwissenschaftler, wurde er Lektor. Zunächst beim Verlag Neues Leben, dann beim Mitteldeutschen Verlag. Er konnte damals viel von Senzig aus arbeiten. „Ich hatte kein eigenes Telefon und musste Termine von der Zelle aus klären“, erinnert er sich. Viele der Autoren lebten damals wie er in der Region Berlin-Brandenburg, das machte die Wege etwas einfacher. Nach der Wende blieb nur einer von den 21 Lektoren des Verlags übrig. Hinnerk Einhorn orientierte sich also beruflich neu, er arbeitete in der ersten Berliner Tagesstätte für Demenzkranke und baute dann eine solche Einrichtung in Treptow mit auf. Für Demenzkranke hat er sich auch lange in der Dahmeland-Region engagiert. Außerdem für Kultur, insbesondere für die Lukas-Kirchengemeinde.

Sein erstes eigenes Buch veröffentlichte er noch 1989, schon damals gestaltete der Grafiker Matthias Gubig das Buchcover – wie auch bei „Und wenn ich schweige, brennt mein Herz“. Der verzweifelte Jeremia im stummen Schrei, hinter ihm ein Grabstein oder auch die Fassade einer Kirche mit hohem Kreuz. Der Stein jedenfalls wankt. Hinnerk Einhorn mag dieses Cover sehr, denn seine von Zwiespalt geprägte Auseinandersetzung mit dem Glauben, mit der Kirche spielt ebenfalls eine große Rolle in diesem Büchlein.

Federico Garcia Lorca hat besondere Bedeutung für ihn

Alle paar Jahre erscheint etwas Neues von ihm. Gerade arbeitet Hinnerk Einhorn an einem Band über Federico Garcia Lorca, im Frühjahr soll das Buch erscheinen. Lorca und Einhorn – das ist eine sehr besondere Verbindung. Hinnerk Einhorns Vater, der Ende der 1920er-Jahre in Spanien lebte, hat ihm die Liebe zu Lorca mitgegeben. „En el cárcel del amor oscura – Von der dunklen Liebe gefangen“ wird sich mit gleichnamigem Sonett-Zyklus Lorcas befassen, den dieser bis 1936 schrieb. Einhorn hat diesen Zyklus neu gedichtet und wird eigene Texte über Lorca veröffentlichen.

Besuch an Franz Fühmanns Grab

Ein anderer, der ihn stets faszinierte und dem er sich sehr nah fühlt: Walter Benjamin. Dass dieser häufiger mal in Zernsdorf weilte und damit auf der anderen Seite des Sees, an dem Einhorn wohnt, ist da nur ein Detail jener Begeisterung. Häufiger zieht es Hinnerk Einhorn nach Märkisch Buchholz, vor allem in den Ortsteil Köthen wegen der Landschaft. Er schaut dann auch mal am Grab Franz Fühmanns vorbei, der ebenfalls in einem seiner Gedichte auftaucht. So heißt es in den „Köthener Elegien“:

F.F. Du lebst im Gedächtnis der Leute/immer mal Blumen, ein Kerzlein/& Wege geharkt/Aber der Stein ist verwittert/Zeit der fake news/Poeten bleiben/der Wahrheit verpflichtet

2004 wurde Hinnerk Einhorn schwer krank, Krebs. Auch das fließt in den neuen Gedichtband mit ein. 2009 hat er bereits ein Buch veröffentlicht, in dem er an Menschen erinnerte, die ihm auf der Krebsstation begegneten – „Ach bitte, ich will nur zehn Gramm Leben – Gäste auf Erden“. „Es geht um Menschen, über die man schreiben muss, um ihre Liebe und Tapferkeit zu bewahren“, sagt Hinnerk Einhorn. Das war das erste seiner Bücher, das bei Osirisdruck Leipzig erschienen ist.

Ein Schlaganfall ließ ihn sein Leben neu sortieren

Im vergangenen Jahr dann „ein Warnschuss“, wie er es nennt, ein Schlaganfall. Seitdem, sagt er, sortiere er sein Leben. Auch deshalb entschied er sich, „Und wenn ich schweige, brennt mein Herz“ herauszubringen. „Diese Trauerarbeit hilft mir leben, weitet wieder den Blick für die Welt“, sagt er. Viele der Gedichte seien in den ersten Jahren nach dem Tod des geliebten Menschen entstanden.

Im Jahr 2000 erschien „Voyage au Paradis – Texte einer deutschen Wende“. Er leitet diese mit einem Zitat Volker Brauns ein, den er als Lektor früher betreute: „Da bin ich noch: mein Land ging in den Westen“. Halbe erwähnte Einhorn da, die Aufmärsche der Rechtsextremen an der dortigen Kriegsgräberstätte nach der Wende zum Volkstrauertag. Kleine Beobachtungen aus New York gibt es darin, manche sind Gedankensplitter nur.

In „Quichote und die Windmühlen“, 1989 erschienen, gibt es übrigens auch etwas über Senzig: „Ein Flecken am linken Ufer der Dahme. Grenzland zwischen Askaniern und Wenden“, heißt es da. Und: „Der ABV grüßt stets freundlich. Gärtner und Kleinzüchter. Eine Alarmordnung im Freikörpercamp. ... Sommers auf jeden Wohner sechs Fremde. Popnonstop.“

Hinnerk Einhorn: Und wenn ich schweige, brennt mein Herz, Osirisdruck Leipzig, 66 Seiten, 14,80 Euro

Von Karen Grunow