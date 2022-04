Niederlehme

Bei einem schweren Unfall an einem Bahnübergang in Niederlehme ist am Mittwochnachmittag ein 16-Jähriger gestorben. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Der 16-Jährige wurde beim Überqueren der Bahnschienen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Der Unfallort ist ein kleiner Bahnübergang, unbeschrankt, nur für Fußgänger und Radfahrer gedacht. Er liegt im Fürstenwalder Weg. Die Bahn teilt Niederlehme dort: in ein Wohngebiet nördlich der Schienen rund um den August-Bebel-Ring und eines südlich der Schienen. Der Übergang verbindet die Wohngebiete. Anwohner nutzen den Übergang oft mehrfach täglich, um die Bahn zu queren. Auch der junge Mann soll in der Nähe gewohnt haben.

Opfer soll Kopfhörer getragen haben

Der 16-Jährige war am Mittwochnachmittag mit dem Fahrrad unterwegs. Im Ort erzählt man sich, dass er beim Unfall Kopfhörer trug, die Polizei bestätigte das am Donnerstag zunächst nicht. „Die Jungen Leute machen das aber oft so. Kopfhörer auf, mit dem Fahrrad die Absperrung umkurven. Wenn du dann auf die Schienen biegst, hast du den Zug im Rücken. Du siehst ihn nicht“, sagt ein Passant.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr. Der Zug – eine Regionalbahn der Linie 36, die einmal stündlich von Frankfurt (Oder) nach Königs Wusterhausen fährt – ist an dieser Stelle nur noch 500 Meter vom Haltepunkt Niederlehme entfernt. Er kommt aber auf gerader Strecke aus Zernsdorf, die Geschwindigkeit ist hoch. Der Lokführer habe eine Notbremsung eingeleitet, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Er habe aber keine Chance mehr gehabt, den Zusammenstoß zu verhindern.

Eine Regionalbahn passiert den Unfallort in Niederlehme. Quelle: Gerlinde Irmscher

Der junge Mann wurde erfasst und mitgeschleift, der Zug kam erst rund 100 Meter hinter der Unfallstelle zum Stehen. Das Opfer war sofort tot.

Anwohner am Fürstenwalder Weg hörten einen Knall

In der Nachbarschaft herrscht das blanke Entsetzen. „Das ist tragisch“, sagt ein Anwohner. Er habe den Knall gehört – so wie jeder andere in der Umgebung auch. „Uns war sofort klar, dass etwas nicht stimmt. Wenn man 30 Jahre hier wohnt, dann kennt man die Bremswege, und das klang anders“, sagt er.

Regionalbahn nach Unfall stundenlang gesperrt

Feuerwehr, Notärzte und Polizei waren sofort zur Stelle, konnten dem jungen Mann aber nicht mehr helfen. Der Anblick der vielen Fahrzeuge sei aber dramatisch gewesen, erzählen Passanten. „Es war alles voll, vier Feuerwehrautos, dazu Polizei und Notarzt.“ Mehr als drei Stunden lang war die Bahnstrecke gesperrt. Die elf Passagiere, die noch im Zug saßen, mussten mit dem Bus nach Königs Wusterhausen gefahren werden. Weil der Zug im Signalbereich der Schranke stand, blieb auch die Bahnschranke in der Friedrich-Ebert-Straße während der Bergungsarbeiten geschlossen, so dass Autofahrer Niederlehme in diesem Zeitraum weiträumig umfahren mussten. Erst gegen 19 Uhr wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben.

Auch am Donnerstag war die Polizei noch vor Ort, wenngleich es dort keine Spuren mehr aufzunehmen gab. Der Bahnübergang sei aber ein sensibler Bereich, hieß es. Unfälle wie dieser – zumal mit jungen Beteiligten – ziehen in den Folgetagen oft Trauernde an. Trauer solle möglich sein – aber eben auch sicher.

Immer wieder Unfälle an unbeschränkten Bahnübergängen

Tatsächlich fanden sich am Donnerstag Trauernde ein, gingen die Gleise ab, starrten auf die Unfallstelle. Aber es waren wenige, sie blieben für sich und die Beamten ließen sie gewähren.

Die Polizei war auch am Tag nach dem Unfall vor Ort. Quelle: Gerlinde Irmscher

An solchen unbeschrankten Bahnübergängen kommt es immer wieder zu Unfällen. Bei der Bahn sieht man die Verantwortung allerdings bei den Fußgängern und Radfahrern. „Gesetzlich sind dort Umlaufssperren vorgeschrieben, damit man erst in eine Richtung schauen muss und dann in die andere. Gegen Vorsatz oder groben Leichtsinn helfen diese aber natürlich nicht“, sagt Bahnsprecher Gisbert Gahler.

Grundsätzlich sei es möglich, dort auch Schranken zu installieren. „Aber auch diese werden oft genug umfahren“, so Gahler. Die Kosten müssten sich zudem Bund, Bahn und Kommune teilen. „Und da eine solche Einrichtung eine Million Euro kosten kann und wartungsintensiv ist, haben die Betreffenden in der Regel nur bedingt Interesse daran.“

Von Oliver Fischer