Niederlehme

Im Königs Wusterhausener Stadtrat gibt es neuen Zoff, diesmal geht es um eine mögliche Entwicklung des Kasernengeländes in Niederlehme. Die Stadtverwaltung um Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) hat am Montag auf der Seite der Stadt eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der Vorwürfe gegen die SVV erhoben werden.

Der Grund: Zweimal infolge habe es die SVV abgelehnt, eine Gesamtvermarktung des Kasernengeländes zu beschließen. Beide Male wurde die Vorlage in die Fachausschüsse verwiesen.

Katharina Ennullat wirft SVV-Mehrheit Blockade vor

In der Pressemitteilung der Verwaltung kommt Niederlehmes Ortsvorsteherin Katharina Ennullat (FWKW) zu Wort. Sie wird mit den Worten zitiert: „Es ist frustrierend, wie sich eine Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung gegen die Entwicklung der Stadt und gegen die eigenen Ortsteile stellt. Auch Niederlehme und Wernsdorf gehören zu Königs Wusterhausen. Ich fordere alle Mandatsträger der SVV auf, nicht weiter die Entwicklung des Kasernengeländes zu blockieren. Auf diese Chance haben wir 30 Jahre gewartet.“

Die angegriffenen Fraktionen zeigen sich von der Pressemitteilung überrascht. Ob das alte Armeegelände vermarktet werden soll sei gar nicht strittig. Irritierend sei lediglich die Art und Weise, wie das Rathaus vorgeht.

Bis 1994 war das Gelände in KasernengeländeZiegenhals Quelle: Gerlinde Irmscher

Das frühere Armeegelände in Ziegenhals, um das es geht, steht seit dem Abzug der Armee 1994 leer und verfällt. Das ruinöse und wohl auch kontaminierte Gelände gehört zum Teil dem Bund, zum Teil der Stadt. Eine Vermarktung war lange unmöglich, weil es keine Interessenten gab. Die Nachfrage nach solchen Flächen ist zuletzt aber immer weiter gestiegen. Ursache ist zum einen der Siedlungsdruck aus Berlin, zum anderen aber auch Großansiedlungen wie der BER oder zuletzt Tesla, durch der Wohnraumbedarf und damit auch das Interesse der Investoren steigt.

Für das fragliche Gelände in Niederlehme wurde 2014 ein Bebauungsplan beschlossen, der auf einer gut sechs Hektar großen Fläche ein Wohn- und Mischgebiet vorsieht. Das macht das Areal für Investoren offenbar besonders interessant. „Eine vergleichbare Fläche mit sofortigem Baurecht ist in dieser günstigen Entfernung nicht vorhanden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Aktuell ergebe sich die beste Vermarktungsgelegenheit, seit die militärische Nutzung aufgegeben wurde.

Mehrere hundert Wohneinheiten

Was dort entstehen könnte, hatte Bürgermeister Ennullat bereits in einer der Sitzung des Sozialausschusses angesprochen. Von mehreren hundert Wohneinheiten war die Rede. Insgesamt gebe es in Niederlehme und Wernsdorf ein Potenzial von rund 1000 Wohneinheiten, hieß es.

Um Investoren den Erwerb zu erleichtern, sollen die Flächen von Bund und Stadt aber im Paket vermarktet werden. Als Ennullat das im Dezember im nicht öffentlichen Teil der SVV beschließen lassen wollte, verwiesen die Stadtverordneten die Vorlage in den zuständigen Fachausschuss. Man wolle noch mal „vertiefend über die Entwicklungsperspektiven sprechen, um möglichst breite Unterstützung und Akzeptanz der Bevölkerung zu erreichen“, erklärte SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz anschließend. Vor einem Beschluss wolle man Klarheit haben, was gegebenenfalls entstehen könne, „um nicht erst wieder im Nachgang festzustellen, in welchen Größenordnungen hier gebaut werden soll.“

Ausschussvorsitzender Schröter: „Blockieren nicht“

Nach dem 21. Dezember fand aber keine Sitzung des zuständigen Ausschusses für Stadtentwicklung mehr statt. Der Bürgermeister ließ das Thema für den 8. Januar erneut auf die Tagesordnung setzen, es wurde erneut verwiesen.

Gegen den nun geäußerten Vorwurf der Blockade verwahrt sich der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, Tobias Schröter (SPD): „Würden wir die Entwicklung blockieren wollen, hätten wir es abgelehnt“, sagt er. Bei dem Kasernengelände handele es sich aber um riesige Flächen. Es müssten die Folgen bedacht werden. „Da gibt es noch Redebedarf, eine Vorberatung ist deshalb sinnvoll“, so Schröter.

Der Ausschussvorsitzende wirft seinerseits dem Bürgermeister vor, unnötig Druck auf die SVV auszuüben. „Als es um den Königspark ging, konnte es ihm nicht langsam genug gehen. Öffentlich darüber reden wollte er auch nicht“, sagt Schröter. „Dass er bei diesem Objekt in Niederlehme nun ein solches Tempo anschlägt und auch noch Informationen zu nicht öffentlichen Diskussionen herausgibt, ist bemerkenswert.“

Von Oliver Fischer