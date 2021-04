Niederlehme: Firma erwischt Diebe auf frischer Tat

Niederlehme

Mitarbeiter einer Firma Am Möllenberg riefen am frühen Mittwochnachmittag die Polizei, da zwei Männer beim Diebstahl von Altmetall erwischt worden waren. Einer der beiden Männer konnte unerkannt flüchten. Ein 18-Jähriger konnte allerdings bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Zudem fand man den Transporter der beiden, in dem etwa 500 Kilogramm Bremsscheiben und mehrere Auspuffanlagen geladen waren. Einer ersten Auskunft zufolge entstand der betroffenen Firma ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Dieb wurde vorläufig festgenommen. Unter Einbeziehung von Kriminaltechnikern und eines Fährtenspürhundes wurden weitere Maßnahmen durch die Kriminalpolizei veranlasst, die noch andauern.

Von MAZonline