Niederlehme: Gartenkolonie „Inselblick“ gewinnt Wettbewerb

Niederlehme

Im Rahmen des Wettbewerbs „Ausgefuchster Kleingartenverein“ hat der Hersteller des Kräuterlikörs „Fläminger Jagd“ Vereine gesucht, die sich durch mehr als gemeinsames Laubharken und Feiern auszeichnen. Vereine aus ganz Deutschland bewarben sich. Gewonnen hat die Gartenkolonie „Inselblick“ in Niederlehme.

Koloniechronist Dieter Schulz formulierte die Bewerbung

„Genau heute vor vier Monaten am 30. Juni hat mir Holger eine Mail geschickt mit den Worten ,Dieter was hältst Du davon?’. Im Anhang war die Ausschreibung für den Wettbewerb“, erinnert sich Dieter Schulz, einer der ersten, der 1987 dabei war, als die Anlage gegründet wurde. Als Chronist hat er alles genau festgehalten, was seither passierte. „Also habe ich mich damit beschäftigt, die Bewerbung zu formulieren, aber dabei nicht im Geringsten daran gedacht, dass wir den Wettbewerb gewinnen könnten“, erzählt er.

Ines Axen und Stefan Burmester von der PRaffairs GbR, die die Nordbrand Nordhausen GmbH vertritt, die den Kräuterlikör produziert, waren extra aus Hamburg gekommen, um die Auszeichnung zu überreichen. Neben dem Preisgeld von 1500 Euro für die Vereinskasse gab es einen hochwertigen Grill und natürlich „Fläminger Jagd“.

„Fläminger Jagd“ für die Kleingärtner vom „Inselblick“. Quelle: Gerlinde Irmscher

„Wir haben einen Verein gesucht, der sich durch seine Vielfältigkeit auszeichnet und gerade auch jetzt in Coronazeiten in Sachen Gemeinschaft Zeichen setzt“, sagt Ines Axen. Da habe die Bewerbung von „Inselblick“ überzeugt. Hier verstehe man unter Vereinsleben nicht nur gemeinsame Aktivitäten, die Gartenkolonie stehe für Nachhaltigkeit, Naturverbundenheit und Gemeinschaft, heißt es unter anderem in der Begründung. Der zweite Platz geht an den Kleingartenverein „Am Forsthaus“ in Berlin und der dritte an einen Verein in Dresden.

Im nächsten Jahr wird der Verein 35

„Wir freuen uns und sind stolz, dass wir mit unserem Konzept überzeugen konnten“, sagt Vereinsvorsitzender Holger Neujahr und verrät, dass man noch viel vor habe, um dann im nächsten Jahr das 35-jährige Jubiläum gebührend feiern zu können. Zum Beispiel sollen 35 Bäume alter Obstsorten auf der Streuobstwiese gepflanzt werde.

Glückwünsche gab es von Ortsvorsteherin Katharina Ennullat, dem Heimatverein und der Geschäftsführerin des Kreisverbandes der Garten- und Siedlerfreunde, Melanie Brinkmann.

Von Gerlinde Irmscher