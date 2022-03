Niederlehme

Für das Gelände der Heidelberger Sand und Kies in Niederlehme gibt es einen neuen Investor, der dort ein Wohngebiet errichten will. Es ist schon der zweite Vorhabenträger innerhalb von zwölf Monaten für die Fläche. Vor einem Jahr hatte bereits die Firma „Mehrwertbauer“ Interesse angemeldet, am Ufer des Möllenzugsees ein Wohngebiet zu entwickeln. Zentrum sollte ein 15-stöckiges Hochhaus werden, was damals für einige Diskussionen sorgte. Diese Pläne sind inzwischen Makulatur. Das Areal hat den Eigentümer gewechselt. Neuer Besitzer ist die Berliner Firma KW Development, und die hat andere Pläne.

Wie Geschäftsführer Jan Krezschmer am Montag im Stadtenwicklungsausschuss darlegte, will der Bauträger auf der weiträumigen Industriebrache zwischen Kreisverkehr und Sportplatz 350 Wohneinheiten in unterschiedlichen Bauformen bauen.

Höchstes Gebäude des Niederlehmer Projekts soll sechs Geschosse haben

So hoch wie die Vorgänger plane man nicht, sagt Kretzschmar. Das höchste Gebäude soll nach jetziger Vorstellung sechsgeschossig sein. Es soll am Ufer stehen und das öffentliche Zentrum des Gebiets werden mit Restaurants, Geschäften, vielleicht einem Servicepunkt für die dazugehörige Marina. Angrenzend soll ein öffentlicher Platz am alten Hafen angelegt werden, der laut Kretzschmar ein „Treffpunkt am Wasser“ werden könnte mit einem Café oder einem Restaurant. Zum Wohngebiet soll außerdem ein Discounter gehören.

Die Wohnhäuser ringsum sollen unterschiedlich angelegt sein. So soll es Wohnhäuser in Form historischer Vierseithöfe geben. „Dort wachsen Nachbarschaften zusammen, man trifft sich im Hof, Kinder können dort spielen, junge Familien kommen zusammen. Das wäre auch baulich ein behutsamer Übergang zur dörflich angrenzenden Zone“, so Kretzschmar.

Kita mit 130 Plätzen im Wald bei Niederlehme geplant

Auf den anderen Flächen sollen Quartiere mit mehrstöckigen Wohnhäusern gebaut werden. „Keine riesigen Riegel oder Blöcke, eher Einzelhäuser“, so der Bauträger.

Zum Wohngebiet soll auch eine Kita mit 130 Plätzen gehören, die laut der Planung auf die andere Seite der Karl-Marx-Straße in den angrenzenden Wald gesetzt wird.

Laut Kretzschmar gibt es aktuell auch Gespräche mit der Technischen Hochschule Wildau, über mögliche Kooperationen. Zum einen sei eine Solar-Fähre in der Diskussion, die möglichst autonom im 20-Minutentakt nach Wildau übersetzt. Zum anderen ist in einem der Quartiere auch ein kleines Wasserstoff-Forschungszentrum geplant. Elektrotankstellen sollen ebenfalls mitgedacht und installiert werden. Um die Wohnquartiere möglichst autofrei zu halten, werden die Häuser mit Tiefgaragen ausgestattet – was angesichts der Wassernähe allerdings aufwändig und teuer ist.

Kritik von Ortsvorsteherin Katharina Ennullat

Nicht zuletzt deshalb hatte Niederlehmes Ortsvorsteherin Katharina Ennullat (FWKW) auch einige kritische Anmerkungen. Sie monierte, dass der Investor im Vergleich zum vorherigen Interessenten – wohl um die Mehrkosten für die Tiefgaragen auszugleichen – rund 100 Wohnungen mehr bauen will. Die Ortsvorsteherin kritisierte auch, dass für die Wald-Kita ein größerer Eingriff in die Natur nötig sei, und sie forderte eine Abstufung der Geschossigkeit zur Karl-Marx-Straße hin, damit die jetzigen Bewohner, die aktuell noch auf die Reste des flachen Sand- und Kieswerks schauen, nicht hohe Wohnklötze vors Gartentor gesetzt bekommen. „Ich glaube nicht, dass die Anwohner dort Dreieinhalbgeschosser schön finden“, so Ennullat.

Sie wies auch darauf hin, dass weitere Bauvorhaben in ähnlicher Größe in Niederlehme geplant sind, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Infrastruktur des Ortsteils. „Vielleicht muss man auch ein Verkehrsgutachten machen“, sagte sie.

Bürgermeisterin Wiezorek: Mehrgeschosser werden zunehmen

Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) hob hingegen die Vorzüge des Entwurfs hervor, der in längerer Abstimmung mit der Stadt entstanden war. So sei die Anordnung der Häuser aufgelockerter als beim vorherigen Entwurf. „Es war auch unsere Forderung, dass wir eine Kita bekommen, die über den für dieses Areal notwendigen Bedarf hinausgeht, um den Druck auf die schon bestehenden Einrichtungen etwas abzufangen“, sagte sie.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundsätzlich würden Wohngebiete wie dieses künftig stärker in den Fokus rücken. Der Bedarf an Wohnungen bestehe, Mehrgeschosser würden auch in den Ortsteilen zunehmen. „Nicht nur wegen der Baupreise, sondern auch wegen der wirtschaftlichen Nutzung von Fläche“, sagte die Bürgermeisterin.

Von Oliver Fischer