Niederlehme

Eine Iveco-Sattelzugmaschine samt Kühlauflieger der Marke Schmitz-Cargobull wurden am Freitagabend in der Robert-Guthmann-Straße gestohlen. Beide waren in Polen zugelassen und registriert. Dem polnischen Leasingunternehmen entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline