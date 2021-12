Niederlehme

Die neue Buslinie 732 der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) steuert jetzt in das Gewerbegebiet Liepnitzenberg in Niederlehme. Bürgermeisterin Michaela Wiezorek, RVS-Geschäftsführer Siegfried Richter sowie einige Stadtpolitiker haben bereits eine Rundfahrt mit der neuen Linie unternommen.

Neue Buslinie 732 verkehrt auch zum Möllenberg

Diese steuert nicht nur das Industriegebiet an, sondern auch das am Möllenberg. Der Fahrplan wurde in Abstimmung mit den ansässigen Firmen erstellt. Die Taktung ist so gewählt, dass die Busse montags bis freitags von 5.20 Uhr bis 9.20 Uhr alle 30 Minuten am Bahnhof Königs Wusterhausen starten. Danach geht es bis 13.20 Uhr im stündlichen Turnus weiter und anschließend wieder in einem Halbstundentakt.

Buslinie im Probebetrieb

Zunächst ist die Buslinie in einem Probebetrieb unterwegs. Wenn sie rege genutzt wird, soll sie fortgeführt werden. „Die Werktätigen haben nun eine echte Alternative zum eigenen Auto. Auszubildenden ohne einen Führerschein wird der Arbeitsweg erleichtert. Besonders wichtig ist, dass die Busse in den Stoßzeiten morgens und nachmittags in einem engeren Abstand verkehren, damit die Nutzerfreundlichkeit gegeben ist“, sagt Bürgermeisterin Wiezorek.

Lesen Sie auch:

Mit wenig zurechtkommen – Jasmin Vogt meistert den Alltag mit zwei Kindern

Siegfried Richter ergänzt: „Mit dieser neuen Linie vom Bahnhof Königs Wusterhausen in das Gewerbe- und Industriegebiet Möllenberg/Liepnitzenberg setzt die RVS eine wichtige Maßnahme aus dem vor einem Jahr beschlossenen und bis Ende 2025 gültigen Nahverkehrsplan des Landkreises um.“ Er hoffe, dass die Betriebe das Nahverkehrsangebot nun unterstützten, indem es in den Belegschaften bekannt gemacht wird.

Arbeitende können VBB-Firmenticket nutzen

Der für den ÖPNV im Landkreis zuständige Dezernent für Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht, Stefan Klein, hebt hervor: „Bereits im Rahmen der Erarbeitung des Nahverkehrsplanes im vergangenen Jahr war klar, dass mit der Ansiedlung neuer Firmen wochentags ein attraktives Angebot geschaffen werden muss und der Landkreis dieses Angebot finanziert.“ Gleichzeitig würde es der Landkreis begrüßen, wenn die Unternehmen ihren Beschäftigten die Nutzung des VBB-Firmentickets ermöglichen. Hierbei hilft die RVS gern.

Der Fahrplan ist auf der Internetseite der RVS unter www.rvs-lds.de einsehbar.

Von MAZonline