Niederlehme

Am Donnerstagabend hatte die Polizei eine Suche rund um Königs Wusterhausen nach einem 71-jährigen Bewohner einer Senioreneinrichtung eingeleitet. Dazu waren auch Diensthunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Am Freitagvormittag wurde der Rentner wohlbehalten am Berliner Stadtrand gefunden und konnte zurück gebracht werden.

Von MAZonline