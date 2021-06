Niederlehme: Segelfliegerdamm und An der Autobahn werden saniert

Niederlehme

Die Straßen Segelfliegerdamm und An der Autobahn in Niederlehme erhalten zwischen der neuen Ortsumgehung und dem Kreisverkehrsplatz Am Möllenberg eine neue Asphaltschicht. Wenn die Ortsumgehung fertig gebaut ist, geht es los mit den Bauarbeiten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Gebaut werde in mehreren Abschnitten. Teilweise wird es nötig sein, die betroffene Straße voll zu sperren. Baustart sei voraussichtlich am Montag, dem 16. August. Laut Plan werden die Sanierungsarbeiten voraussichtlich Mitte November diesen Jahres beendet sein. Die Gesamtbaulänge beträgt etwa 930 Meter ab der Anschlussstelle der Autobahn A 10 Niederlehme.

Von MAZonline