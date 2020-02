Niederlehme

In der Ausfahrt eines Rastplatzes zwischen dem Dreieck Spreeau und Niederlehme auf der BAB 10 ereignete sich am Donnerstag ein Unfall aufgrund von Übermüdung und „ Sekundenschlaf“. Ein Pkw Dacia war nach rechts von der Fahrspur abgekommen, stieß gegen die Schutzplanke und überschlug sich. Der 67-jährige Fahrer erlitt dabei Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Das Auto wurde abgeschleppt.

Von MAZonline