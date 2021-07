Niederlehme: Straße gesperrt wegen Unfall

Niederlehme

Gegen 9 Uhr ereignete sich im Segelfliegerdamm in Niederlehme am Mittwochvormittag ein Auffahrunfall. Ein Volvo, ein VW und ein Hyundai waren an dem Zusammenstoß beteiligt.

Ein Autofahrer musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden, ein zweiter wurde vor Ort ambulant behandelt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wurde auf mindestens 20 000 Euro geschätzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Verkehrsunfallaufnahme musste eine Vollsperrung der Fahrbahn eingerichtet werden, so dass es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kam. Etwa eine Stunde später konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Wenig später rollte der Straßenverkehr wieder ohne Probleme.

Von MAZonline