Niederlehme

Ein Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen an der Tankstelle in der Robert-Guthmann-Straße in Niederlehme: Nach einer Unaufmerksamkeit war der Fahrers eines Mercedes-Transporters gegen eine Zapfsäule gestoßen.

Nach einer ersten Prüfung war die Sicherheitseinrichtung der Anlage nicht beschädigt. Bei mehr als 1.000 Euro Sachschaden blieb der Sprinter dennoch fahrtüchtig.

Von MAZonline