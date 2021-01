Niederlehme

Carolin Krautzig sitzt seit einer halben Stunde vor ihrem Schälchen mit Obstsalat. Die junge Frau Anfang 30 mit Downsyndrom wird seit Wochen wegen der Corona-Einschränkungen von ihren Eltern zu Hause in Niederlehme betreut. Ab und zu schiebt sich Caro, wie sie von der Familie und ihren Freunden gerufen wird, einen Löffel mit frischen Vitaminen in den Mund. Doch zwischendurch scheint sie in eine andere Welt abzudriften.

Kleine Pflichten gehören auch zum Tagesablauf von Caro. So muss sie den Geschirrspieler ein- und auch wieder ausräumen. Quelle: Andrea Müller

Betreuung und Beruf sind schwer unter einen Hut zu bringen

Ihre Mutter Britta Krautzig berichtet von ihrem Alltag mit dem erwachsenen Kind in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Homeoffice komme für sie und ihren Mann nicht so richtig in Frage, denn sie haben in Berlin-Neukölln eine Tischlerfirma mit 17 Angestellten. „Wir versuchen uns in der Betreuung abzuwechseln“, erklärt die Niederlehmerin. Vormittags kümmere vor allem sie sich um Caro, am Nachmittag übernehme das oft ihr Mann Wolfgang. „Was Caro am meisten vermisst, das sind Familie und Freunde“, so Britta Krautzig.

„Traurig“, sagt Caro mit ihrer tiefen klaren Stimme, die so gar nicht widerspiegelt, was wirklich in ihr vorgeht. Das können wohl nur die Eltern erahnen, die ihre Tochter vom ersten Moment an tief in ihr Herz geschlossen haben. Normalerweise würde das Mädchen jeden Morgen in seine Werkstatt zur Arbeit fahren. Doch die habe darum gebeten, Caro wenn möglich zu Hause zu behalten. Montags hätte sie Sport im Verein, einmal in der Woche wäre das Treffen mit der Keramikgruppe. Sportlager, Geburtstags- und andere Familienfeiern, Ausflüge und Urlaub entfallen genauso wie das alljährliche Ferienlager, in das Caro sonst mit großer Freude fährt.

Spaziergänge draußen an der frischen Luft helfen, das Immunsystem zu stärken. Ist noch ein Freund dabei wie hier Konstantin, so ist der Spaß unterwegs noch viel größer. Quelle: Andrea Müller

Treffen mit Freunden und Familien nur noch selten

Britta und Wolfgang Krautzig versuchen das zu Hause auszugleichen, doch Begegnungen mit Freunden und Familien müssen auch sie auf ein Mindestmaß herunter fahren. So macht die Mutter am Morgen allein mit der jungen Frau Frühsport, geht mit ihr duschen, bereitet gemeinsam mit ihr das Mittagessen vor. „Sie muss Gemüse schnippeln und umrühren“, meint die Mutter lachend. Caro nickt und sagt „kosten auch“. Der Schichtwechsel zu Hause beginnt in der Regel mit dem Mittagessen und dem „Mittagsschlummel“ wie sie ihre Pause danach bezeichnen. „Es geht nicht, dass wir Caro betreuen und gleichzeitig Dinge für die Firma erledigen“, sind sich beide Eltern einig. „Ich hätte da ein schlechtes Gewissen“, so die Mutter.

Caro hat in ihrem Zuhause in Niederlehme ein wunderbares Zimmer. Sie zieht es jedoch vor, so oft wie möglich in Gesellschaft zu sein. Quelle: Andrea Müller

Dennoch ginge es manchmal nicht anders, als die junge Frau für eine Filmlänge vor den Fernseher zu setzen. Spätestens danach müsse wieder gemeinsam was unternommen werden. So oft es geht gingen sie zusammen in den Wald, um zu laufen, frische Luft zu atmen und Spaß zu haben. „Wir können nicht besonders singen, aber im Wald singen wir lauthals“, so Britta Krautzig. Caro stimmt prompt ein Lied an. Es sind „Die Gedanken sind frei“, die ihr solchen Spaß bereiten. „Und wenn der Topf aber nun ein Loch hat“ macht der jungen Frau mindestens genauso viel Freude.

Sorge vor Corona Ansteckung

Das alles soll helfen, das Immunsystem in der Familie zu stärken: Vitamine, Bewegung, Freude, frische Luft. Die Krautzigs machen sich ziemlich große Sorgen um ihr Kind was Corona angeht. Für sich selber hoffen sie, im Falle des Falles gestärkt zu sein, aber Caro? Kein Mensch könne ihnen sagen, wie Menschen mit Downsyndrom mit dieser Erkrankung klar kommen. Und sie wissen, Traurigkeit und Isolation machen auf Dauer krank. Das wollen sie auf jeden Fall verhindern. Deswegen darf sich Caro auch einmal in der Woche mit dem ebenfalls behinderten Konstantin treffen, der nicht weit weg von ihnen wohnt. Draußen an der frischen Luft laufen sie zusammen, lachen, machen Quatsch und erfreuen sich ihres Lebens. Das ist das Beste, was ihnen passieren kann – davon sind die Eltern fest überzeugt.

Kommt Caros Vater Wolfgang Krautzig von der Arbeit nach Hause, wird oft erst einmal eine Runde Fußball-Kicker gespielt. Quelle: Andrea Müller

Nur selten darf Caro hingegen mit zum Einkaufen kommen. Die Eltern wollen sie weitgehend vor möglichen Ansteckungen schützen. Aber auch das Tragen der vorgeschriebenen Masken sei ein großes Problem. Zwar ließe sich Caro die Maske aufsetzen, empfinde sie aber sehr schnell als störend und überflüssig. „Wir sollen das üben“, sagen die Eltern, wissen aber, dass Menschen wie Caro so handeln wie sie fühlen. Solange sie als Eltern dabei seien, könnten sie das steuern, aber zum Beispiel beim Transport zur und von der Werkstatt sei das quasi unmöglich.

Auch behinderte Menschen fühlen Angst

Die Masken überall, die stets schlimmen Nachrichten, die Menschen wie Caro kaum verstehen können, das Fehlen der Treffen, der Ausflüge und Reisen in den Urlaub machten Caro Angst, davon sind die Eltern überzeugt. „Mehr Angst als wir denken“, so die Mutter und berichtet von einem anderen behinderten Jungen, der jeden Tag weine, weil sein Bruder erkrankt ist. Auch Konstantin rede jeden Tag vom Tod und frage, ob er auch sterben müsse. „Wir geben unser Bestes“, sagen die Eltern, die jedoch ständig an ihre Grenzen stoßen, obwohl sie mit der eigenen Firma im Vorteil sind, ihre Arbeitszeiten so einzurichten, dass irgendwie beides geht. Caro hat schon die Jacke an – jetzt geht es wieder raus in den Wald. Die Buchhaltung der Tischlerei wird auf den Samstagnachmittag verschoben.

Von Andrea Müller