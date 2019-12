Weihnachtsmarkt in Niederlehme

Niederlehme

Sich auf die Weihnachtszeit einstimmen, dass konnten die Besucher am Sonnabend in Niederlehme am Fußballplatz in der Triftstraße. Die ortsansässigen Vereine hatten zum 8. Niederlehmer Weihnachtsmarkt eingeladen.

Sängerkreis eröffnet das Programm

Der Sängerkreis Niederlehme eröffnete nach den Begrüßungsworten von Ortsvorsteherin Katharina Ennullat musikalisch das Programm. Der Weihnachtsmann beglückte die Kinder mit kleinen Geschenken.

Der Weihnachtsmann beschenkte die Kinder. Quelle: Gerlinde Irmscher

Für das leibliche Wohl war an den Ständen der Vereine wie auch an der Kaffeetafel des Seniorenvereines gesorgt.

Von Gerlinde Irmscher