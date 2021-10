Niederlehme

Es ist Oktober – und damit steht bei den Autofahrern der Reifenwechsel an. Denn es gilt die Faustregel „O bis O“, die man in der Fahrschule gelernt hat: Die Sommerreifen fahren von Ostern bis Oktober und die Winterreifen von Oktober bis Ostern. In den Werkstätten droht damit ein großer Andrang.

Aber zu starr darf man die Regel nicht auslegen, sagt Ines Filohn, Sprecherin der für Dahme-Spreewald zuständigen Polizeidirektion Süd in Cottbus. „Sie dient zur Orientierung, denn im Oktober kann es meist noch zu warm für Winterreifen sein und an Ostern kann es ebenfalls auch passieren, dass der Winter noch nicht ganz vorbei ist“, sagt sie.

Kfz-Meister: Entscheidend ist die Nachttemperatur

„Es geht beim Reifenwechsel vor allem um die Nachttemperatur. Es ergibt keinen Sinn bei milden Temperaturen Winterreifen zu fahren, denn wenn man das macht, verschleißen die Reifen schnell“, sagt auch Kfz-Meister Frank Szott, Chef der Szott Autotechnik KG in Niederlehme.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Faustregel „O bis O“ diene dem Autofahrer als Hilfe, den Reifenwechsel Prozess im Blick zu behalten, erläutert Ines Filohn. „Mit dem 1. Oktober müssen nicht alle Autofahrer direkt die Reifen wechseln, aber sie sollten schon ungefähr ab dem Zeitpunkt die Temperaturen und die Wetterlage der nächsten Tage im Auge behalten.“

Bei Unfällen guckt die Polizei, ob Winterreifen aufgezogen sind

Wer jedoch zu lange damit zögert die Winterreifen aufzuziehen, der kann im Falle eines Unfalls Probleme bekommen. „Wir kontrollieren jetzt nicht jedes Auto, ob es mit Winterreifen unterwegs ist. Aber ja, in bestimmten Fällen schauen wir schon darauf. Falls es einen Unfall gibt, werden auch die Reifen kontrolliert und diejenigen haben dann ein Problem. Auch versicherungsmäßig“, erklärt die Polizeisprecherin.

Wie viele Unfälle jedoch durch befahrenen falscher Reifenarten passieren, weiß die Polizei nicht genau: „Es treten welche auf, aber nicht gehäuft. Der alltägliche Durchschnittsfahrer ist im Straßenverkehr mit der Wahl seiner Reifenart schon auf seine Sicherheit bedacht. Mehr Arbeit durch das saisonale Reifen wechseln haben wir jedoch nicht“, so Ines Filohn.

Kfz-Meister aus Niederlehme: Ansturm beginnt Mitte Oktober

Anders sieht es bei der Kfz-Werkstatt Szott Autotechnik in Niederlehme aus. „Der Ansturm beginnt bei uns mit Oktoberanfang. Den größten Andrang an Aufträgen zum Reifenwechsel, haben wir immer so Mitte Oktober“, erzählt Inhaber Frank Szott. „Nicht nur unsere Stammkunden kommen zu uns um ihre Reifen wechseln zulassen, auch die täglichen Neukunden kommen zu dieser Zeit gehäuft zu uns und nehmen unseren Dienst in Anspruch. Grob geschätzt wechseln wir jährlich um die 1.000 Autoreifen“, so Frank Szott.

Frank Szott hat genug Winterreifen uf Vorrat Quelle: Gerlinde Irmscher

Von den Lieferengpässen in der Corona-Pandemie habe seine Werkstatt nicht viel gemerkt: „An Autoteilen konnten wir alles zeitnah besorgen und auch an den Reifen sind wir bestens ausgerüstet. Wir haben genügend Reifen, die wir unseren Kunden anbieten können. Egal ob Winter- oder Allwetterreifen“, so Frank Szott. Er präferiert weder Winter- noch Allwetterreifen: „Der Großteil fährt mit Winterreifen, aber wir haben auch bei uns in der Werkstatt sehr gute Allwetterreifen, die wir vielen Kunden empfehlen. Grundlegend muss es jeder Autofahrer für sich entscheiden.“

Polizeisprecherin Ines Filohn sagt zur Frage von Winterreifen oder Allwetterreifen nur: „Dazu möchte ich kein Votum abgeben.“ Entscheidend ist, dass bei Kälte geeignete Reifen auf dem Fahrzeug sind.

Von Anton Schillo