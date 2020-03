Niederlehme

In der Goethestraße in Niederlehme bei der Einmündung zur Karl-Marx-Straße kollidierte am Montagmittag ein Pkw Ford mit einem Kleinwagen der Marke Toyota. Eine 45-jährige Fahrerin wurde verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Von MAZonline