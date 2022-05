Niederlehme

Der Heimatverein und der Ortsbeirat von Niederlehme hatten am Samstagvormittag zum Frühjahrsputz aufgerufen. Rund 40 große und kleine Niederlehmer trafen sich am Morgen, um dann den herumliegenden Müll aufzusammeln.

Familien helfen beim Einsammeln des Mülls

Mandy Richter war mit ihren Kindern, der achtjährigen Isabell und dem fünfjährigen Vincent, gekommen. Die drei sammelten herumliegende Glasscherben, Zigarettenkippen und auch Hundekotbeutel und Essensreste auf. „Ich finde das gar nicht gut, was die Leute alles so wegwerfen“, sagte Isabell. „Ich finde, das ist eine gute Aktion. Man bekommt mal ein Gefühl dafür, was für ein Dreck überall rumliegt. Außerdem weckt es bei den jungen Menschen das Bewusstsein, dass man nicht einfach Abfall irgendwo fallen lässt“, so die Meinung von Mandy Richter.

Andreas Klose von der Firma „Bootsbau & Uferbefestigung“ war mit seinem Fahrzeug unterwegs und sammelte gemeinsam mit Willi Kettlitz die gefüllten Tüten auf, die die fleißigen Sammler am Straßenrand abstellten, um sie zur Sammelstelle vor dem Clubgebäude „Clunie“ zu bringen. Dort werden sie vom Bauhof abgeholt. „Schön, dass vor allem so viele junge Leute mit ihren Kindern gekommen sind“, freute sich Marlies Kranich vom Heimatverein.

Baumpflanzung der Kleingartenkolonie „Inselblick“ in Niederlehme Quelle: Gerlinde Irmscher

Gleich noch eine besondere Aktion gab es am Samstag in Niederlehme. Die Mitglieder der Gartenkolonie „Inselblick“ pflanzten an dem Plattenweg, der zu den Gärten führt, 20 Apfelbäume. „Alles altdeutsche Sorten“, verriet Vereinsvorsitzender Holger Neujahr und dass dies ein Beitrag der Kleingärtner zur Naturliebe sei.

Mit zur Hand gingen Ortsvorsteherin Katharina Ennullat, Marlies Kranich und Ines Kühnel, Vorsitzende der Fraktion der Bündnisgrünen im Stadtparlament. In drei großen Arbeitseinsätzen wurde die Pflanzfläche vorbereitet. So wurden 50 Tonnen Muttererde aufgebracht und zuvor durch den Sprecherrat der sieben Kleingartenvereine auf dem Niederlehmer Werder die Trockenhecke verschoben. Jeder Baum bekommt ein Schild, so dass man genau erfahren kann, welche Apfelsorte hier gepflanzt wurde. Demnächst werden noch 30 Apfelbäume auf der Streuobstwiese innerhalb der Kolonie gepflanzt werden.

Von Gerlinde Irmscher