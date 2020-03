Norbert Pötzl: Durch die Treuhand haben weniger Menschen ihren Job verloren, als viele denken

Königs Wusterhausen

Am Dienstag ließt der ehemalige Spiegel-Journalist Norbert Pötzl in Königs Wusterhausen aus seinem Buch: Der Treuhand-Komplex: Legenden. Fakten. Emotionen. Die Veranstaltung findet im Restaurant Schmitz Katze statt und beginnt um 18:00 Uhr. Die Tickets kosten zwölf Euro und können telefonisch bei Daniel Gropp unter der Nummer: 0151 22337967 bestellt werden. Während der Lesung wird Wein und Fingerfood angeboten. Die MAZ hat mit dem Autor schon zuvor ein Interview geführt.

Ihr Buch trägt den Titel: Der Treuhand-Komplex. Legenden. Fakten. Emotionen. Was müssen sich ihre Gäste am Dienstag darunter vorstellen?

Ich versuche in meinem Buch das Wirken der Treuhand auf Basis von Fakten zu erklären. Dafür habe ich viele der mittlerweile zugänglichen Akten der Treuhand gelesen und ausgewertet. Dabei entsteht ein etwas anderer Blick auf die Treuhand, als wir ihn aus den zum Teil emotionalen Erzählungen der Betroffenen kennen.

Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit der Treuhandanstalt zu beschäftigen?

Ich habe die Treuhand-Jahre von 1990 bis 1994 als Leiter des Berliner Spiegel-Büros miterlebt. Seit dieser Zeit beschäftige ich mich immer wieder mit Themen rund um die DDR. Als jetzt die Treuhand-Akten freigegeben wurden, war das die Möglichkeit, sich nochmal intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Wie sind Sie bei Ihrer Recherche vorgegangen?

Es soll insgesamt 145 Kilometer Akten zum Treuhand-Komplex geben, die ich natürlich nicht alle gelesen habe. Dazu gehören Protokolle und Tischvorlagen der Vorstands- und Verwaltungsratssitzungen, aber auch Schriftverkehr, der innerhalb der Treuhand versendet wurde. Bei meiner Recherche habe ich die in vielen Publikationen ausgebreiteten Berichte von Betroffenen mit der Aktenlage verglichen.

Erwarten Sie in Königs Wusterhausen, aufgrund der geografischen Lage, eine besondere Lesung?

Ich habe schon öfters Lesungen im Osten veranstaltet, auch weil das Thema die Meschen dort natürlich stärker berührt. Viele der Ostdeutschen haben auch eine andere Sicht auf die Dinge als ich. Meine Erfahrung zeigt aber, dass daraus meistens spannende Diskussionen entstehen.

Werden Sie in Ihre Lesung auch lokale Beispiele aus unserer Region einbauen?

Ich werde auf jeden Fall etwas über Interflug erzählen, dass durch die Nähe zum Flughafen Schönefeld ja auch die Menschen in Königs Wusterhausen interessieren könnte. Bei einzelnen Nachfragen zu Unternehmen aus der Region ist es für mich immer ein bisschen schwieriger, Stellung zu nehmen. Schließlich kann ich nicht jedes der mehr als 12.000 Unternehmen kennen, die von der Treuhand privatisiert worden sind.

Sie warnen vor einer ostdeutschen Opfergeschichte, die die Treuhand als Grund allen Übels in Ostdeutschland sieht. Wie meinen sie das?

Wissenschaftliche Studien und Arbeitsmarktanalysen zeigen, dass deutlich weniger Menschen durch die Treuhand ihren Job verloren haben, als viele denken. Häufig werden ehemalige Mitarbeiter etwa im öffentlichen Dienst oder in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die nichts mit der Treuhand zu tun hatten, zu den angeblichen Opfern gezählt. Menschen, die sich aktuell in einer schwierigen Lebenssituation befinden, haben durch dieses Opfernarrativ eine Erklärung für ihre gegenwärtige Situation. Das zeigt sich auch bei den überproportional hohen Stimmenanteilen der rechtsextremen AfD bei den Wahlen in Ostdeutschland. Wobei das nicht heißen soll, dass die Treuhand keine Fehler gemacht hätte.

Welche Fehler hat die Treuhand gemacht?

Man hat zu sehr drauf gesetzt, einzelne Unternehmen möglichst schnell zu verkaufen, ohne das große Ganze zu sehen. Es wäre besser gewesen, wenn man von vornherein Industriecluster geschaffen hätte, wie man es ab 1993 getan hat. Da es aber oft schwierig war, Investoren für die DDR-Betriebe zu finden, war man froh, wenn die Betriebe verkauft werden konnten.

Welche Stelle in Ihrem Buch beschreibt den Treuhand-Komplex am besten?

Ich glaube, dass die Vorgeschichte für die Auseinandersetzung mit der Treuhand besonders wichtig ist. Im Osten hatte man Illusionen über den Wert der doch zumeist maroden Betriebe, aus dem Westen schürte Helmut Kohl die die Illusion von schon bald „blühenden Landschaften“. So entstanden Erwartungen, die nicht erfüllt werden konnten. Warum das passiert ist, erkläre ich in meiner Lesung.

Von Lukas Rosendahl