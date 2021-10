Zernsdorf

Die Farbenpracht der Bäume und die sinkenden Temperaturen verraten es, es ist Herbst. Um den vergangenen Sommer nun noch einmal zu feiern, laden inzwischen traditionell Zernsdorfer Kunst- und Kulturschaffende zum „Summers End“ ein. Im und um das Bürgerhaus können sich die Besucher am 22. und 23. Oktober auf zwei Tage Kultur freuen.

Start ist am Freitag ab 18 Uhr mit den „Filigranen Klangwelten“ aus Lyrik, Musik und bildender Kunst. Akteure des Abends sind die Schriftstellerin und Malerin Dana Schwarz-Hadarek aus Jena und der Liedermacher Steve Schubert aus Plauen. Gemeinsam führen sie durch einen fantasievollen Abend, der aus Konzert, Lesung und Ausstellung besteht. Die beiden sind den Zernsdorfern keine Unbekannten mehr, haben sie doch beim Zernsdorfer „Sommernachtstraum“ im Juli dieses Jahres schon einmal die Besucher begeistert. Die Veranstaltung findet laut den Veranstaltern im Bürgerhaus bei freiem Eintritt statt.

Bunter Music-Mix ist versprochen

Ab 17 Uhr geht es am Samstag auf dem Gelände rund um das Bürgerhaus weiter. Bei dem wohl letzten Open Air des Jahres stehen der Musiker, Sänger und Liederschreiber Tobias Thiele, die Lokalmatadoren „Die schlechten Ideen“ um den Zernsdorfer Künstler, Sänger und Textdichter Björn-Konstantin „PREM“ Klenke wie auch „The Clogs“, die dramatischste und beste Cover-Band Brandenburgs, auf der Bühne. Dieser Mix verspricht einen überaus abwechslungsreichen und stimmungsvollen Abend.

Eric Fish führt durchs Programm

Eric Fish, der bisher traditionell mit seiner Band „Eric Fish & Friends“ das Finale des Summers End gestaltete, wird diesmal nicht auf der Bühne stehen. Allerdings wird er als Schirmherr durch das Programm führen. Das kann durchaus auch musikalisch sein, wie er vorab verriet. „Eigentlich wollen wir das Summers End, das wir in diesem Jahr das vierten Mal veranstalten an einem festen Termin in der zweiten Septemberhälfte etablieren“, sagt Eric Fish. Corona-bedingt sei das in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Dennoch hoffe man auf viele Besucher. „Bringt einfach gutes Wetter und gute Laune mit, dann erleben wir gemeinsam einen unvergesslichen Abend“, so der Schirmherr Eric Fish.

Die Karten für Samstag kosten im Vorverkauf 16 und an der Abendkasse 20 Euro. Vorverkaufsstellen sind in Zernsdorf im Bürgerhaus, im Zeitschriftenladen und in Coca’s Angelshop. In Königs Wusterhausen gibt es Karten im Musikladen Brusgatis.

Von Gerlinde Irmscher