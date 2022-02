Auf Sturm „Ylenia“ folgt Orkan „Zeynep“: Befürchtet wird, dass der Sturm am Freitagabend und in der Nacht Dahme-Spreewald trifft. Sollte die Notrufnummer ausfallen, gibt es eine weitere Nummer, um die Feuerwehr zu erreichen. Alles was Sie über den Orkan Zeynep wissen müssen, hat die MAZ hier zusammengefasst.