Ortsumgehung Niederlehme fertig: Letzte Arbeiten an der L 30

Niederlehme

Nach gut anderthalb Jahren Bauzeit hat Verkehrsminister Guido Beermann am 22. September die neue Ortsumgehung Niederlehme im Zuge der Landesstraße L 30 freigegeben. Dies geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor. Das Land hat den Neubau der Straße mit rund 4,8 Millionen Euro finanziert.

Verkehrsminister Guido Beermann freue sich über die Fertigstellung der Ortsumgehung: „Für die Bürgerinnen und Bürger wird mit dem neuen Teilstück der Landesstraße die Lebensqualität verbessert. Der Durchgangsverkehr wird künftig am Ort vorbeigeführt. Auch die Pendlerinnen und Pendler profitieren, weil sich die Fahrzeiten verkürzen. Zum Schutz der Kleingartenanlage wurden an der Straße eine Lärmschutzwand und ein Lärmschutzwall errichtet. Für kleine Tiere und Amphibien sind Durchlässe geschaffen worden.“

Neu: Kreisverkehr, Brücke und Kreuzung in Niederlehme

Auf einer Länge von etwa 1,4 Kilometern führt die neue Straße von der Anschlussstelle an der Autobahn A 10 zur Spreenhagener Straße und Wernsdorfer Straße in Niederlehme. Hier wurde ein neuer Kreisverkehr gebaut. Notwendig war auch die Errichtung einer neuen Brücke am Storkower Weg, die über die Werksstraße eines Kieswerks führt.

Im Zuge des Neubaus der Ortsumgehung sollen auch Abschnitte auf den Straßen An der Autobahn und Segelfliegerdamm erneuert werden. Ende Oktober sollen diese Arbeiten beendet sein. In der Nähe der Aral-Tankstelle wurde die Kreuzung neugestaltet und eine Ampelanlage eingerichtet.

Autobahnunterführung bis Ende Oktober gesperrt

Zu dem Bauvorhaben gehörten auch die Errichtung einer Sedimentationsanlage und einer Rigole (Pufferspeicher) zur Aufnahme und für die Versickerung des Niederschlagswassers. Außerdem wurde ein neuer Regenwasserkanal gebaut. An dem Bauvorhaben ist die Stadt Königs Wusterhausen mit 153 000 Euro beteiligt. Bis Mitte Oktober sind noch Restarbeiten in den Randbereichen notwendig, mit Sperrungen für den Fahrzeugverkehr sei aber nicht zu rechnen, heißt es. Die Autobahnunterführung zwischen den Rampen der Anschlussstelle ist allerdings bis Ende Oktober voll gesperrt. In dieser Zeit ist die nördliche Anschlussstelle Niederlehme in Richtung Potsdam nur von oder nach Niederlehme erreichbar. Die südliche Anschlussstelle Niederlehme in Richtung Prenzlau und Frankfurt (Oder) ist nur von oder nach Königs Wusterhausen erreichbar. Die A 10 sowie die Auf- und Abfahrten sind befahrbar.

