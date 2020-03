Pätz

Auf der B 179 am Abzweig Pätz kollidierte am Mittwochvormittag ein Dacia mit einem Volvo. Laut der Polizei kam es durch Missachtung der Vorfahrtsregelung zu dem Unfall. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

