Ennullat-Unterstützer laden zur eigenen SVV ein

Königs Wusterhausen

Das Chaos in der Königs Wusterhausener Stadtpolitik ist spätestens seit Mittwoch perfekt. Denn nachdem die Rathausspitze und Stadtverordnete aus FWKW, AfD, UFL und UBL eine Sitzung abgehalten haben, obwohl der Termin zuvor von der Vorsitzenden Laura Lazarus ( CDU) abgesagt wurde, ist die Gemengelage nun völlig unübersichtlich. Beobachter können leicht den Eindruck gewinnen, als hätte sich rund um den Bürgermeister eine Art Gegenparlament um FWKW und AfD gebildet, das nun seine eigenen SVV-Sitzungen abhalten und seine eigenen Beschlüsse fassen will. Ein wohl einmaliger Vorgang.

Schon der Termin am Mittwoch war kurios. Er war vor allem deshalb anberaumt worden, weil die SVV-Mehrheit über die Amtsführung des Bürgermeisters diskutieren und seine Arbeit der vergangenen Monate rechtlich überprüfen lassen wollte. Das Rathaus machte die Sitzung zwar bekannt, strich die beiden Punkte aber von der Tagesordnung. So etwas sei nicht Aufgabe der SVV, so die Argumentation. Laura Lazarus sagte daraufhin aus Protest die Sitzung wieder ab.

Anzeige

Statt Lazarus lädt Tomczak ein

Die Unterstützer des Bürgermeisters trafen sich trotzdem. Begründung: Die Absage der Vorsitzenden sei nicht korrekt gewesen. Die Anwesenden waren zwar nicht beschlussfähig. Noch in der Veranstaltung kündigte das Rathaus aber schon die nächste SVV-Sitzung an. Einladender ist dabei nicht wie üblich die SVV-Vorsitzende Laura Lazarus ( CDU) und auch keiner ihrer drei Stellvertreter, sondern FDP-Mann und Bürgermeister-Unterstützer Raimund Tomczak, der als ältester Stadtverordneter am Mittwoch durch die Veranstaltung führte.

Weitere MAZ+ Artikel

Lummitzsch : „Weit außerhalb der Kommunalverfassung“

Das Lager aus SPD, CDU, Grünen, Wir für KW/BVO reagierte empört. „Das ist rechtlich höchst fragwürdig. Der Bürgermeister biegt sich die Regularien so hin, wie er sie braucht“, sagt SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz. Ähnlich äußert sich auch der fraktionslose Abgeordnete Stefan Lummitzsch. „Die Beteiligten wissen, dass sie sich damit weit außerhalb der Kommunalverfassung bewegen. Die Frage ist, was sie damit bezwecken.“ Laura Lazarus hält die Aktion ebenfalls für rechtswidrig. „So etwas würde höchstens unter der Voraussetzung funktionieren, dass ich und meine Stellvertreter eine Sitzung blockieren. Das ist aber nicht der Fall“, sagt Lazarus.

Rathaus will Ennullat-kritische Punkte nicht für SVV zulassen

Tatsächlich hatte die Vorsitzende den Bürgermeister sogar gebeten, eine Sitzung für den 28. Mai bekanntzumachen.

SVV-Vorsitzende Laura Lazarus (CDU). Quelle: Oliver Fischer

Auf der Tagesordnung sollte wieder die rechtliche Bewertung der Arbeit des Bürgermeisters und eine Aussprache mit ihm stehen. Swen Ennullat (FWKW) weigerte sich aber, die Sitzung bekannt zu machen. Deshalb wird sich nun wohl wieder die Kommunalaufsicht mit dem Fall beschäftigen.

Die für Montag geplante Sitzung des Hauptausschusses hat der Bürgermeister abgesagt, weil die Rechte der AfD bei der Sitzung nicht hinreichend gewahrt würden. SPD-Mann Georg Hanke weist derweil darauf hin, dass die Absage des Hauptausschusses nicht formeller erfolgt sei, als die der SVV vom Mittwoch. „Offenbar ist das nur möglich, wenn der Bürgermeister es macht. Bei anderen nicht“, so Hanke.

Von Oliver Fischer