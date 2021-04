Königs Wusterhausen

Ein Wagen ist in Königs Wusterhausen in der Straße Am Güterbahnhof gestohlen worden. Es handelt sich um einen Renault Mégane. Bekannt wurde dies am späten Freitagnachmittag. Im Laufe jenes Tages müssen sich die Täter Zugriff auf das Fahrzeug verschafft haben. Es war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Die Täter entfernten sich mit dem Wagen in bislang unbekannte Richtung. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen sind eingeleitet worden. Der Schaden wird mit etwa 15 000 Euro beziffert.

Von MAZonline