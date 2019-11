Königs Wusterhausen

Etliche Jugendliche hatten sich am Donnerstagnachmittag vor der Schule in der Erich-Weinert-Straße versammelt. Laut Polizei sollte es zu einer Racheaktion kommen, die in Zusammenhang mit einer Körperverletzung aus der Vorwoche stand.

Um die Auseinandersetzung nicht eskalieren zu lassen, wurden Beamte entsandt. Ein Teil der Gruppe flüchtete und wurde am Bürgertreff am Fontanecenter während einer beginnenden Auseinandersetzung gefasst. Von 17 Jugendlichen dreier Länder im Alter zwischen 13 und 18 Jahren und einem Deutschen (16) wurden die Personalien festgestellt. Jegliche Ausschreitungen konnten verhindert werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern bis zur Stunde an.

Von MAZonline