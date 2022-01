Königs Wusterhausen

Die dunkle Jahreszeit treibt auch in diesem Winter wieder vermehrt Einbrecher auf die Straßen: So nahmen die Zahl der Einbrüche in Dahme-Spreewald in den vergangenen 14 Tagen zu, sagt Susanne Heinrich. Sie leitet die Präventionsstelle der Polizeidirektion in Königs Wusterhausen.

Schulzendorf, Eichwalde und Zeuthen von Einbrüchen betroffen

Von den Einbrüchen seien vor allem die S-Bahn-Gemeinden Schulzendorf, Eichwalde und Zeuthen betroffen. Wie viele Einbrüche es konkret gab, wollte sie nicht sagen. „Vor Weihnachten gab es vermehrt Einbrüche in Teltow-Fläming. Jetzt steigen die Zahlen auch in Dahme-Spreewald wieder“, sagt sie. Der oder die Täter konnten bisher noch nicht ermittelt werden.

Dabei war die Zahl der Einbrüche zur Winterzeit in Dahme-Spreewald im vergangenen Jahr noch gesunken. So kam es laut Polizei bis zum Ende des dritten Quartals im Jahr 2020 noch zu 123 Einbrüchen im Landkreis LDS – 2021 waren es „nur“ noch 73. Susanne Heinrich führt die gesunkene Zahl vor allem auf die Pandemie zurück.

Polizei in LDS bietet Beratung an

„Im Zuge der Pandemie kam es zu weniger Einbrüchen. Vor allem auch deshalb, weil viele im Homeoffice waren und es weiterhin sind. Das wissen auch die Täter“, sagt sie. Doch hätten die vergangenen 14 Tage gezeigt: Sicher sein kann man sich nicht. Deshalb bietet Susanne Heinrich den Bürgern im Landkreis auch kostenlose Beratungsgespräche zum Thema Einbrüche und Diebstähle an.

„Prävention ist immer gut. Deshalb beraten wir die Bürger, wie sie beispielsweise ihr Haus oder ihre Wohnungen besser vor Einbrüchen schützen können“, sagt sie. So geht es in den Gesprächen etwa um eine professionelle Sicherung der Türen, der Fenster oder um Alarmanlagen – nicht zuletzt aber um die Beleuchtung.

Rat der Polizei LDS: Nicht die Fenster angekippt lassen!

„Besonders ein kluges Lichtkonzept schreckt Täter oft ab“, sagt sie. Bei den Türen und Fenstern sei etwa eine Sicherung mit der Widerstandsklasse zwei wichtig. Allerdings gibt es auch noch pragmatischere und simplere Methoden, sein Eigenheim vor Einbrechern zu schützen. Ein geschlossenes Gartentor wirke abschreckend. Außerdem sollte man darauf achten, dass man Fenster nicht angekippt lässt – das sei „oft die Einbruchsstelle Nummer Eins“, sagt Susanne Heinrich.

Schutz muss auch nicht immer teuer sein. Laut Heinrich ist es auch mit einem geringen finanziellen Aufwand möglich, sein Eigenheim zu schützen. Wer in Dahme-Spreewald Opfer eines Einbruchs wurde, wird auch von ihr angeschrieben – um auf das Präventionsangebot aufmerksam zu machen. Bisher würden es noch zu wenige annehmen, sagt Heinrich. Sie wünscht sich, dass das Angebot von mehr Bürgern angenommen wird.

Interessierte Bürger können sich hier informieren oder unter folgenden Nummern ein Beratungsgespräch vereinbaren: 03375-270-1083 und 03375-270-1087.

Wo Opfer von Einbrüchen in LDS Hilfe erhalten

Wer Opfer eines Einbruchs wurde, kann sich auch beim Weißen Ring melden. Dort wird Betroffenen von Straftaten kostenlose Beratung angeboten. In Dahme-Spreewald gibt es eine Außenstation des Weißen Rings. Sie ist am Bahnhofsvorplatz 8 in Königs Wusterhausen zu finden.

Denn mitunter haben Betroffene lange damit zu kämpfen, wenn in ihrem Zuhause, dem Ort, an dem man sich sicher und geborgen fühlen sollte, eingebrochen wurde. Das weiß Christian Skowronek. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Weißen Ring. „Mitunter ist ein Einbruch für die Opfer sehr schwer zu verarbeiten und es kann passieren, dass ein Beratungstermin bei einem Psychologen nötig ist“, sagt er.

Der Weiße Ring in KW hilft Verbrechensopfern

Dafür habe der Weiße Ring ein breites Netzwerk, denn mitunter dauere es Monate, um einen Termin bei einem Psychologen zu bekommen. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt Skowronek. Auch gehe er mit Betroffenen zur Polizei um eine Anzeige zu erstatten, wenn sie das wünschen – zudem unterstützt er bei Gerichtsterminen und rund um das Thema Anwalt.

„Wir sehen uns als Lotsen, um Betroffene wieder dahin zu bringen, dass es ihnen gut geht und sie auf keine Hilfe mehr angewiesen sind“, sagt Skowronek. Auch sei es möglich, beispielsweise wenn betroffene nur wenig Geld hätten, ihnen finanziell zu helfen – um etwa das Türschloss austauschen zu lassen.

Für die kostenlose Beratung können sich Interessierte unter 01 51/55 16 47 00 oder per Mail unter weisserring-lds@web.de anmelden.

