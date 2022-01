Pop-Band Silent Lake aus Senzig: Bergfunk-Festival ist das große Ziel

Senzig

„In den vergangenen Jahren sind wir fast nur bei Veranstaltungen in unserem Wohnort Senzig aufgetreten. Diesen Umstand wollen wir zukünftig unbedingt ändern, um den Leuten, die nicht in Königs Wusterhausen und Umgebung leben, unsere Musik etwas näher zu bringen. Auch Auftritte in Berlin und Brandenburg sind geplant. Natürlich laufen die derzeitigen Termin-Planungen immer mit einem genauen Blick auf die aktuelle Coronalage“, sagt Sängerin Iris Heise von der Pop-Band Silent Lake (deutsch: stiller See).

Im Repertoire von Heise, ihrem Mann Denny (Gitarre), Susan Lindemann (Bass und Gesang) sowie Jörg Lein (Schlagzeug) sind viele englische und deutsche Coversongs sowie selbst geschriebene Titel, die alle Iris Heise zu Papier brachte. „Manchmal wache ich tief in der Nacht auf, wenn ich einen Text im Kopf habe. Ich muss dann sofort aufstehen, um diese Zeilen aufzuschreiben“, erzählt sie. „Gerade in der bisherigen Coronazeit hat Iris einen Song nach dem anderen herausgehauen“, fügt ihr Mann stolz hinzu.

Gründungsmitglieder lernten sich über die Senziger Kita kennen

Nur durch einen Zufall haben sich die drei Gründungsmitglieder der Band gefunden. Iris Heise berichtet: „Jörg, Denny und ich haben uns durch unsere Kinder kennengelernt, die alle in Senzig in die Kita gingen. Wir fanden uns von Anfang an sehr sympathisch, sodass wir am Lagerfeuer begannen, zusammen zu musizieren. Die Idee zur Bandgründung kam, als wir 2016 unsere runden Geburtstage zusammen feiern wollten. Wir stellten ein kleines Programm mit Coversounds zusammen – Silent Lake war geboren.“

Band Silent Lake aus Senzig Quelle: Oliver Schwandt

Zwei Jahre später war die Band endgültig komplett, als Susan Lindemann als viertes Mitglied aufgenommen wurde. „Ich kannte Jörg durch unsere Kinder, die zusammen die Schule in Senzig besuchten“, berichtet sie.

Sängerin Iris Heise war in der Masterclass der Popschule Berlin

Bereits mit sechs Jahren fing Iris Heise in ihrem Geburtsort Neumünster (Schleswig-Holstein) im Kinderchor an zu singen. In ihrer Schulzeit spielte und sang sie schon in einigen Musicals mit, in Musik hatte sie die Note eins. Nach ihrem Umzug 2005 nach Berlin absolvierte Heise an der dortigen Popschule eine einjährige Masterclass-Ausbildung zur Popsängerin. „Danach wollte ich den Schritt in die Selbstständigkeit gehen. Das hat leider nicht geklappt. Ich habe irgendwie immer nur die B-Projekte abgekommen“, blickt Heise, die jetzt als Erzieherin in Eichwalde arbeitet, etwas traurig zurück.

Band Silent Lake aus Senzig Quelle: Oliver Schwandt

Als Quereinsteiger in die Musikszene kann man durchaus ihren Mann Denny aus Berlin bezeichnen. Der Maschinenbauer lebt zusammen mit seiner Frau seit 2014 in Senzig und hat sich Stück für Stück das Gitarrespielen selbst beigebracht. „Gesangsunterricht gab mit Iris, der Rest war eigentlich ein Selbstläufer“, erzählt er.

„Silent Lake“-Mitglieder haben schon als Kinder Musik gemacht

So ein richtiger Musikprofi im Team ist Jörg Lein. „Meine Eltern arbeiteten in unserem damaligen Wohnort Eisenhüttenstadt beide als Musiklehrer, sodass ich täglich mit meinem späteren großen Hobby in Berührung kam. Mein Vater leitete dort ein Kinder- und Jugendensemble, in dem ich im Chor mitsang.“ Lein erinnert sich auch noch ganz genau daran, wie er zum Schlagzeuger wurde. „Ich habe als Kind ständig mit den Fingern auf Tische, Schränke und andere Gegenstände gehauen. Irgendwann hatte mein Vater so die Faxen dicke, sodass er mich zum Schlagzeugunterricht schickte.“

Wie zwei ihrer Bandkollegen kam auch Susan Lindemann schon ihrer Kindheit mit der Musik in Berührung. „In der vierten Klasse habe ich angefangen, Akkordeon zu spielen. Das habe ich auch konsequent bis zum Abitur durchgezogen. Nebenbei sang ich auch im Schulchor, da ich mich schon immer sehr intensiv für Musik interessierte“, so die Verwaltungsbeamtin. „Ich war nach der Schule lange Zeit Mitglied in einer Band. Dabei habe ich mir selbstständig noch das Bass spielen beigebracht.“

Ein Auftritt auf dem Bergfunk in Königs Wusterhausen ist das große Ziel

Immer samstags trifft sich die Band für mindestens vier Stunden in ihrem Senziger Proberaum, der sich direkt neben dem Wohnhaus von Iris und Denny Heise befindet. „Wir arbeiten ständig an neuen Titeln, die wir natürlich perfekt einstudieren möchten“, sagt Iris Heise. „Unser Repertoire ist voll gefüllt, jetzt wollen wir unsere eigenen Songs den Leuten präsentieren“, kündigt Denny Heise an. „2022 soll für Silent Lake das große Durchbruchsjahr werden. Nachdem wir in den vergangenen Jahren nur in Senzig gespielt haben, wollen wir jetzt auch überregional auftreten“, so Heise weiter.

Ein ganz großes Ziel haben die Vier für den kommenden August vor Augen. „Wir wollen unbedingt beim Bergfunk in Königs Wusterhausen spielen. Das ist unser großes Ziel“, informiert Lein.

Kontakt für Buchungsanfragen der Band sind per E-Mail: silentlake@gmx.de oder telefonisch unter 0 17 1/7 62 65 69 möglich. Bei Instagram oder Facebook ist Silent Lake ebenfalls zu finden.

