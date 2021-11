Königs Wusterhausen

Bei einer Schlägerei in einer Bar in Königs Wusterhausen wurden am Sonntagmorgen zwei Personen verletzt. Mehrere Besucher der Bar waren zunächst in einen Streit geraten, der sich schließlich zu einer Prügelei entwickelte.

Drei der Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Zurück blieb ein Mann mit zwei Platzwunden am Kopf, die im Achenbach-Krankenhaus behandelt werden mussten. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert.

Von MAZonline