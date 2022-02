Mittenwalde

In Reih und Glied parken die Busse der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) nachts auf dem Betriebshof in Mittenwalde. Zum Dienstantritt in den frühen Morgenstunden müssen die Busfahrerinnen und Busfahrer geschickt rangieren, bevor sie die Fahrt beginnen können. Durch den Ausbau des Fahrplanangebots im Zuge der BER-Eröffnung ist der Betriebshof für die RVS-Busse zu klein geworden.

Der RVS-Geschäftsführer Siegfried Richter hat am Mittwoch im Kreisausschuss darüber informiert, dass der Betriebshof dringend erweitert werden muss. Seit Anfang der Neunzigerjahre befindet sich einer der drei Hauptstandorte der RVS in Mittenwalde auf dem Betriebsgelände an der Autobahn A13.

Mittlerweile 65 Busse in Mittenwalde

Der Betriebshof war einst so konzipiert, dass alle Busse in einer Halle Platz fanden. Das ist längst Vergangenheit. Mittlerweile stehen in Mittenwalde nach Schichtende an die 65 RVS-Busse – drinnen und draußen. Um Platz für die wachsende Flotte zu schaffen, wurden zuletzt immer wieder Flächen außerhalb der Halle um neue Bus-Stellplätze erweitert. Mehrmals wurde das Parkkonzept auf dem Gelände überarbeitet.

Bus an Bus: Auch in der Halle gibt es keinen Platz mehr für weitere RVS-Busse. Quelle: Josefine Sack

Jetzt aber ist der Platz bis auf den letzten Bus ausgereizt. „Wir haben keinerlei Reserven mehr“, sagt Richter beim Vor-Ort-Termin mit der MAZ. Eine Erweiterung am Standort Mittenwalde habe man geprüft. Nach aktuellem Stand dürfte ein Anbau an den bestehenden Betriebshof schwierig werden. Laut Richter lagern auf dem Nachbargrundstück noch Kriegsaltlasten. Zudem sei es nicht vertretbar, den angrenzenden Bannwald für eine Betriebshoferweiterung abzuholzen.

RVS-Geschäftsführer Siegfried Richter (li.) und Marketingleiter Lutz Strohschein auf dem in die Jahre gekommenen Betriebshof in Mittenwalde. Quelle: Josefine Sack

Geht es nach Richter, soll der Betriebshof bis spätestens 2025 nach Königs Wusterhausen umziehen. Für den Neubau liebäugelt der RVS-Geschäftsführer mit einem Grundstück im Königspark am Ortseingang. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Zur Debatte stehen auch noch andere mögliche Standorte.

Umzug nach Königs Wusterhausen böte Vorteile

Weniger Leerfahrten, ein noch besserer Bus-Takt im Norden des Landkreises, eine bessere Erreichbarkeit der Arbeitsstelle für die Busfahrerinnen und Busfahrer: Die Vorteile für einen Umzug nach Königs Wusterhausen sprächen für sich, sagt Richter.

Vor allem für die Rekrutierung künftiger Mitarbeiter sei ein zentraler, gut angebundener Standort in Königs Wusterhausen ein Wettbewerbsvorteil. „Der Landkreis wächst. Busse können wir bestellen, Fahrer nicht“, erläutert der RVS-Chef.

Auf der Suche nach einem neuen Standort geht es Richter aber längst nicht nur um mehr Stellplätze für die RVS-Flotte. Der Antrag sieht auch den Neubau eines nachhaltigen Busbetriebshofs einschließlich der Schaffung der erforderlichen Infrastruktur für alternative Antriebe zur Flottenumstellung vor.

Bis Herbst 2022 will Richter eine Gesamtstrategie zur Flottenumstellung und den RVS-Betriebshöfen erarbeiten. Hintergrund ist die EU-weite Clean-Vehicle-Richtlinie, wonach die Verkehrsbetriebe verpflichtet sind, bis 2025 schrittweise auf saubere, emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen.

Keine Elektrobusse in LDS, Wasserstoff soll zum Einsatz kommen

Elektrobusse, wie sie beispielsweise schon in Berlin im Einsatz sind, wird es im LDS vorerst nicht geben. E-Busse haben noch zu geringe Reichweiten. Sie müssen häufig aufgeladen werden. Für die teilweise sehr langen Fahrten im Landkreis seien die Busse daher ungeeignet und unwirtschaftlich, so Richter.

Stattdessen sollen bei der RVS demnächst Wasserstoffbusse zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich ebenfalls um Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Anders als bei den E-Bussen wird bei Wasserstoffbussen durch eine Brennstoffzelle elektrische Energie aus Wasserstoff erzeugt.

Die Wasserstoff betriebenen Busse sollen in einem emissionsfreien Betriebshof betankt und gewartet werden. Der Wasserstoff soll über Solarzellen vor Ort selbst produziert werden. Laut Richter wäre die RVS damit der erste Verkehrsbetrieb im Land, der einen energieautarken Betriebshof betreibt.

Die Gesamtkosten liegen bei rund 33 Millionen Euro. Der Kreis und die RVS hoffen nun auf Fördermittel des Landes Brandenburg.

Von Josefine Sack