Königs Wusterhausen

Ein Renault stieß am Dienstagabend mit einer Fahrradfahrerin an der Ecke des Kirchplatzes zum Schlossplatz in Königs Wusterhausen zusammen. Die 58-jährige Frau auf dem Fahrrad hatte Verletzungen erlitten, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Der Sachschaden blieb gering.

Von MAZonline