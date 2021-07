Senzig

Bereits am Sonntagabend ereignete sich in Senzig ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Zwei Kleinkrafträder bogen in der Brunhildstraße in die Straße ein, so dass die Radfahrerin stark abbremsen musste und stürzte. Die 60-Jährige zog sich Verletzungen zu, die einen längeren Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderten. Die beiden Mopedfahrer flohen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, unter Tel. 03375/ 2700 kann man sich melden.

Von MAZonline