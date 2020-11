Königs Wusterhausen

Einen schweren Unfall gab es am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der A 10 in Höhe des Rastplatzes Uckleysee in Fahrtrichtung Potsdam: Dort stießen ein Pkw Golf und ein Lkw zusammen. Der Pkw-Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Potsdam komplett gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein langer Stau.

Von MAZonline