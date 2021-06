Königs Wusterhausen

Die amtierende Rathausspitze in Königs Wusterhausen bestreitet, das Gutachten zum Verhalten des früheren Bürgermeisters Swen Ennullat (FWKW) verhindern zu wollen. Weder „die Stadt Königs Wusterhausen noch ihre juristische Vertretung“ hätten die anwaltliche Begutachtung des ehemaligen Bürgermeisters Swen Ennullat infrage gestellt, heißt in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung, mit der die Rathausspitze auf den MAZ-Artikel zum Anwaltsstreit über das Gutachten reagiert.

Zweite Anwaltskanzlei nur beauftragt, um rechtssicher zu handeln

Die Stadtverwaltung habe nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) über die Begutachtung lediglich „verschiedene Bedenken“ vorgebracht, bevor dann die Kommunalaufsicht einen Beauftragten eingesetzt hatte, um den Vertrag mit der für die Begutachtung beauftragten Kanzlei zu schließen. Daraufhin hatte die Rathausspitze ihrerseits eine zweite Anwaltskanzlei beauftragt. Dies sei geschehen, „um rechtssicher zu handeln“, heißt es in der Pressemitteilung.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadtverwaltung weist außerdem den Vorwurf zurück, sie würde der mit der Begutachtung beauftragten Kanzlei die Akteneinsicht verwehren. „Richtig ist, dass die Kanzlei darum gebeten wurde, den zeitlichen Vorlauf von wenigen Tagen für diese Akteneinsicht auszuweiten, damit die Verwaltung das Material zusammenstellen kann“, so die Rathausspitze.

Böhm und von Schrötter: Stehen nicht unter immensem Druck

Auch stünden Ria von Schrötter und Axel Böhm, die amtierende Verwaltungsspitze, nicht unter „immensem Druck“ durch den ehemaligen Bürgermeister Swen Ennullat, heißt es in der Mitteilung weiter. „Eine immer wieder suggerierte Einflussnahme auf Verhalten und Entscheidungen der amtierenden Verwaltungsspitze wird dementiert und auf das Schärfste zurückgewiesen.“

Der gesamte Sachverhalt sei auch am Dienstag der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt worden.

Von cas