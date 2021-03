Königs Wusterhausen

Am Tag nach dem Bürgerentscheid scheint die Stimmungslage im politischen Königs Wusterhausen geprägt von einer durchwachsenen Gefühlslage: Enttäuschung auf der einen Seite, Erleichterung auf der anderen – und über allem liegt eine gehörige Portion Erschöpfung.

Die gesamte Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat über mehr als ein Jahr einen erbitterten Kampf darum geführt, ob der Weg von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) der richtige ist oder nicht. Seit Beginn des Abwahlverfahrens im Dezember hatten sich die Auseinandersetzungen noch einmal verschärft. „Das konnte man kaum mehr anders als Krieg bezeichnen“, sagt etwa Christian Dorst (Wir für KW).

In den Reaktionen der Sieger schwingt deshalb auch ein Stück Ernüchterung darüber mit, dass es so weit kommen konnte. „Für mich ist das Ergebnis kein Grund zum Feiern, sondern ein Auftrag“, sagt die SVV-Vorsitzende Laura Lazarus (CDU). Linken-Fraktionschef Michael Wippold klingt müde, wenn er sagt, er sei auch dankbar für diese extreme Lebenserfahrung. „Für Freude bleibt kaum Raum. Jetzt beginnt schon die Mühen der Ebene“.

Tiefe Gräben zwischen Befürwortern und Unterstützern

Diese Mühe hat mehrere Dimensionen. Da sind die tiefen Gräben in der politischen Landschaft, die am Wahlabend deutlich wurden, als FWKW-Fraktionschef Thomas Stiller das Wort „Hetzkampagne“ benutzte, um den intensiven Abwahlkampf der Ennullat-Gegner zu beschreiben. Auch AfD-Fraktionschef Jan Schenk sieht die Verantwortung für die Gräben auf Seiten der Ennullat-Gegner. „Man wird abwarten müssen, wie die Kommunikation in der SVV künftig aussieht“, sagt er. „Wenn man aber zu einem gewissen Maß an Sachlichkeit zurückfindet, kann das auch eine Chance sein.“

Diese Rückkehr zur Sachlichkeit ist auch aus Sicht der Abwahl-Befürworter dringend erforderlich. Denn die SVV hat zahlreiche offene Baustellen, die entweder ganz liegen geblieben sind oder über die man sich nicht mit der Rathausspitze einigen konnte. Laura Lazarus sagt deshalb: „Wir haben alle eine Verantwortung der Stadt gegenüber. Mit den persönlichen Angriffen, wie wir sie im vergangenen Jahr erlebt haben, muss nun Schluss sein.“

Ein Wahllokal fehlt noch

Das genaue Ergebnis der Abwahl blieb derweil bis zum Montagnachmittag noch unklar. Zwar hatte die Stadt am Sonntagabend bereits offiziell mitgeteilt, dass der Bürgermeister abgewählt wurde. Mindestens 9015 Bürger hatten demnach für eine Abwahl gestimmt, rund 1200 mehr als notwendig gewesen wären. Wegen Unklarheiten fehlt aber immer noch ein Ergebnis aus der Grundschule Zernsdorf. Die vollständigen Zahlen müssen spätestens am Donnerstag vorliegen, denn dann macht der Wahlausschuss das Endergebnis offiziell, womit die Abwahl dann auch erst amtlich ist.

Beobachter halten Wahleinsprüche für durchaus wahrscheinlich. Laut Wahlleiter Joachim Harder hat es bisher zwar noch keinen gegeben. Wer das Ergebnis anfechten will, hat dafür aber 14 Tage Zeit. „Für mich selbst sehe ich dafür aktuell keinen Grund. Es gab keine Unregelmäßigkeiten, das Ergebnis war relativ klar“, sagt er. Ein Wahleinspruch stehe aber jedem Wähler, jeder Partei und jedem Beteiligten frei. FWKW-Fraktionschef Thomas Stiller hatte am Abend des Bürgerentscheids immerhin geäußert, er akzeptiere das Ergebnis nicht. Über einen möglichen Wahleinspruch müsste die SVV, im Zweifel dann das Gericht entscheiden.

Herzberger: „Hoffe, dass sich Situation nun entkrampft“

Verfolgt und bewertet wurde der Bürgerentscheid auch in den Umlandgemeinden. Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) etwa wertet als Sprecher der Kreisarbeitsgruppe des Städte- und Gemeindebundes das Ergebnis als Chance, sowohl für die Stadt als auch für die politische Kommunikation im Landkreis. Das zerstörte Verhältnis zwischen Swen Ennullat und Landrat Stephan Loge (SPD) sei weit über die Stadtgrenzen hinaus im politischen Raum spürbar gewesen. „Bei jeder Kritik schwang die Frage mit, ob man auf Seiten des Landrats oder auf Seiten von Swen Ennullat steht. Ich hoffe, dass sich das nun entkrampft und wir wieder normal in der Sache streiten können“, so Herzberger.

Den Beteiligten in der Stadt gibt er einen Rat mit: „Es wäre wichtig, dass jetzt sich alle Seiten mit Häme zurückhalten“, sagt er. Wie die Situation in der Stadt nun genutzt werde, hänge auch davon ab, welchen Kandidaten das Bündnis präsentiere. „Ich hoffe, dass es jemand ist, der unvorbelastet ist und einen Neuanfang bedeuten kann“, sagt er. Für Swen Ennullat hoffe er, dass dieser die Wahlniederlage auch für sich verarbeitet. „Die Situation war schon eine besondere. Aber er hat auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass er abgewählt wurde.“

Landrat Stephan Loge wollte sich zur Abwahl Swen Ennullats nicht äußern. Auch Swen Ennullat selbst hat bislang keine Reaktion verlauten lassen.

Von Oliver Fischer