Zernsdorf

Es ist gerade erst einmal zwei Monate her da versenkte Ria von Schrötter, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste, Ordnung und Familie die Edelstahlzeitkapsel im Fundament der neu entstehenden Kita in der Undinestraße in Zernsdorf. Der damals geplante Termin für das Richtfest am 27. August konnte eingehalten werden...