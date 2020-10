Königs Wusterhausen

Unbemerkt von Stadtpolitik und der Öffentlichkeit ist im Niederlehmer Industriegebiet Liepnitzenberg in den vergangenen Monaten eine riesige Logistikhalle entstanden, die noch im Oktober ihren Betrieb aufnehmen soll. Das Objekt ist 56.000 Quadratmeter groß, so groß wie acht Fußballfelder und damit fast doppelt so groß wie das Amazon-Zentrum in Kiekebusch.

Mieter des Objekts soll CEVA Logistics werden, ein international aktiver Logistiker, der Transporte über Straße, Eisenbahn, Schiff und Luft abwickelt und Partner einer der weltweit größten Reedereien ist. Laut einer Mitteilung des Projektentwicklers ECE, der der Versandhausfamilie Otto gehört und das Logistikzentrum geplant und gebaut hat, ist mit CEVA Anfang September ein langfristiger Mietvertrag unterzeichnet worden. Das Unternehmen werde in diesen Tagen am neuen Standort schrittweise den Betrieb aufnehmen.

Bau schon vor einem Jahr angekündigt

Die Gesamtfertigstellung soll plangemäß Ende Oktober erfolgen. Was CEVA dort genau vorhat, wie viele Beschäftigte dort arbeiten und welche Geschäftsfelder abgewickelt werden, ist bislang noch unklar. Das Unternehmen hat aber bereits Stellen für mehrere Lagermitarbeiter ausgeschrieben.

In Branchenkreisen angekündigt hatte ECE den Bau des „Logistic Centers Berlin Süd I“ bereits im Herbst vorigen Jahres. Damals war die Rede davon, dass das Objekt in kleinere Einheiten unterteilt aber auch im Ganzen vermietet werden könne. In Königs Wusterhausen nahm von der Mitteilung aber offenbar niemand Notiz, und auch der Bau ging im nahe der Autobahn gelegenen aber recht abgeschiedenen Industriegebiet recht unbemerkt vonstatten.

Kommunalpolitiker kalt erwischt

Zumindest erwischte das Bekanntwerden des Projektes die Kommunalpolitik nun Ende dieser Woche kalt. „Wir hatten am Montag Ausschusssitzung. Informiert wurden wir von der Stadtverwaltung dazu bislang nicht“, sagt der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, Tobias Schröter ( SPD). Allerdings, so Schröter, hätten weder Politiker noch Rathaus einen Einfluss auf die Entwicklung nehmen können.

Ceva Logistics in Niederlehme Quelle: Gerlinde Irmscher

Der Bebauungsplan für das Industriegebiet Liepnitzenberg ist seit 1995 in Kraft, der Plan ermöglicht Gewerbebebauung in dieser Dimension ermöglicht. „Damals sind Dinge geplant worden, die man heute so nicht mehr machen würde und die womöglich auch nicht mehr genehmigungsfähig wären“, sagt Schröter. So lange ein genehmigter Bebauungsplan aber in Kraft ist, könnten Entwickler und Investoren das Geplante auch umsetzen.

Schröter : „Hätten gerne davon erfahren“

Die Genehmigung darf vom Bauordnungsamt des Landkreises nicht verwehrt werden, sofern der Bauherr sich an den im Plan vorgegebenen Rahmen hält. Offen ist bislang nur, ob die Stadt im Genehmigungsverfahren Info von dem Bau bekommen hat. „Dann hätten wir zumindest gerne davon erfahren“, so Schröter.

Bei ECE freut man sich über die Entwicklung. „Die erfolgreiche Vollvermietung des von uns entwickelten Logistik Centers zu diesem frühen Zeitpunkt zeigt die anhaltend hohe Nachfrage nach hochwertigen Logistikflächen und spricht für die Qualität des Standorts und der gesamten Immobilie“, wird Geschäftsführer Henrie W. Kötter zitiert.

Von Oliver Fischer