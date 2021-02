Königs Wusterhausen

Schnee und Eis haben am Montag zu Problemen bei der S-Bahn im Landkreis Dahme-Spreewald geführt. Wie die S-Bahn-Berlin mitgeteilt hat, verkehrt die S 46 derzeit nur zwischen Königs Wusterhausen und Schöneweide, dort müssen Fahrgäste in die S 45 oder S 8 umsteigen. Ursache für die Probleme sind nach Auskunft einer Bahnsprecherin neben der Witterung auch Probleme an den Fahrzeugen der ältesten Baureihe 485, die unter anderem auf der S 8 eingesetzt werden.

Auch die Flughafenlinie S 9 verkehrt derzeit nur zwischen dem BER und Schöneweide sowie zwischen Lichtenberg und Spandau. Grund dafür ist laut der Bahnsprecherin eine Weichenstörung. Obwohl fast alle der 1000 Weichen im S-Bahn-Netz beheizt seien, könne es durch die außergewöhnlich starken Schneeverwehungen zu Störungen können. Alle Mitarbeiter von DB Netz und in den S-Bahn-Werkstätten arbeiteten mit Hochdruck an der Lösung der Probleme

Im Gegenzug endet die S 8 aus Birkenwerder bereits in Schöneweide, Fahrgäste müssen dort in die S 46 umsteigen. Auf der S 85 gibt es einzelne Zugausfälle.

Wie lange die Probleme andauern ist noch unklar.

