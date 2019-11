Grüne und Dirk Marx lösen gemeinsame Fraktion auf

Königs Wusterhausen

Die Fraktionsgemeinschaft zwischen den Grünen und dem Einzelbewerber Dirk Marx in der Königs Wusterhausener Stadtverordnetenversammlung währte nur kurz. Ein knappes halbes Jahr nach der Kommunalwahl gehen beide wieder getrennte Wege. Die Fraktion wird in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie es in einer Mitteilung der Grünen heißt.

Die drei Stadtverordneten Ines Kühnel, Teresa Nordhaus und Sebastian Koeppen werden künftig die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bilden. Dirk Marx wird als fraktionsloser Abgeordneter wirken.

Koeppen : „Nicht das Richtige für alle Beteiligten“

„Wir vier sind alle als Neulinge in die Kommunalpolitik gestartet. Nach sechsmonatiger gemeinsamer Arbeit haben wir festgestellt, dass eine feste Zusammenarbeit in einer Fraktion nicht das Richtige für alle Beteiligten ist“, wird der Grüne Sebastian Koeppen in der Mitteilung zitiert.

Dirk Marx begründet den Schritt damit, dass seine Idee von Kommunalpolitik nicht mit der Mitgliedschaft in einer Fraktion vereinbar sei. Er habe gedacht, er müsse einer Fraktion angehören, um effektiv zu sein. „Das war eine Fehleinschätzung“, sagt Marx. „Ich bin stellvertretender Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung und will als solcher eine vermittelnde und schlichtende Rolle einnehmen. Das kann ich am besten, wenn ich keiner Fraktion angehöre.“

Marx : „Ich will Brücken bauen“

Zudem plane er künftig regelmäßige Aktionen in den Königs Wusterhausener Wohngebieten, um mit den Einwohnern ins Gespräch zu kommen. Dabei wolle er auch Anregungen und Anliegen sammeln, diese ins Rathaus tragen und fraktionsübergreifend zur Verfügung stellen. „Ich will Brücken zwischen den Bürgern und dem Rathaus bauen, und auch das geht besser, wenn ich keiner Fraktion angehöre“, so Marx.

Damit sitzt Dirk Marx auch nicht mehr im Sozialausschuss. Seinen Platz dort übernimmt Teresa Nordhaus von den Grünen.

Von Oliver Fischer