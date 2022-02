Schenkendorf

Polizeibeamte stoppten Montagmittag zur Mittagszeit einen Citroen-Fahrer in der Freiherr-von-Loeben-Straße von Schenkendorf. Der Drogenvortest bei dem 54-Jährigen reagierte positiv auf Cannabis. Am frühen Nachmittag wurde in Königs Wusterhausen in der Luckenwalder Straße der 28 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Die Polizisten staunten nicht schlecht, denn bei dem Mann reagierten alle bekannten Drogenvortests positiv.

In Wildau wurde in den Abendstunden der Fahrer eines Kleinst-Pkw im Nelkenweg angehalten. Bei dem 17-Jährigen zeigte der Drogenvortest den Konsum von Cannabis an. Damit nicht genug: Der Jugendliche hatte betäubungsmittelverdächtige Substanzen, Konsumutensilien und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker bei sich. Alles wurde sichergestellt. In den genannten Fällen wurden beweissichernde Blutproben veranlasst. Die Weiterfahrt wurde den Männern untersagt.

Von MAZonline