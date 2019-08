Königs Wusterhausen

Sonst plätschert im Stadtbrunnen in der Bahnhofsstraße in Königs Wusterhausen klares Wasser. Um sich abzukühlen, halten Passanten an heißen Tagen auch gern mal die Füße ins Wasser.

Am Dienstag riet die Stadt vorsichtshalber davon ab. Denn der Brunnen war von einer riesigen Schaumkrone bedeckt. „Wir wissen nicht, ob Menschen oder Tiere gefährdet sind, wenn sie mit dem Wasser in Kontakt kommen oder es schlucken“, warnte Stadtsprecher Reik Anton.

Scherz oder Straftat ?

Was der Auslöser für den Schaum war, konnte er nicht sagen. „Vermutlich ist direkt etwas ins Brunnenwasser eingeleitet worden“, so Anton.

Es sei nicht das erste Mal, dass der Brunnen schäumt. Für die Stadt ist der Schaum ein teures Ärgernis: Mitarbeiter der Stadt mussten das verunreinigte Wasser am Nachmittag ablassen, den Brunnen reinigen und wieder mit Wasser befüllen.

Von Josefine Sack