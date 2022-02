Schönefeld

Ein Mann hatte am Montagmorgen in der Mittelstraße in Schönefeld einen Fahrer aus dem Auto gezerrt und gegen ein Verkehrsschild gedrückt. Danach begab sich der 41-Jährige zur Bushaltestelle und schlug einem Mann (33) ins Gesicht.

Polizisten konnten den Tatverdächtigen stellen. Er befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand. Zudem wies ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,01 Promille aus. Der Mann kam in eine Klinik gebracht.

Königs Wusterhausen: Transporter prallt auf Volkswagen

Ein Iveco-Transporter war am Montagmorgen auf der B 179 kurz vor der Auffahrt zur B 10 auf einen VW geprallt. Bei der Unfallaufnahme gab der Lkw-Fahrer (28) an, im Vorfeld ein akutes gesundheitliches Problem gehabt zu haben. Das sei der Grund für den Unfall.

In diese Richtung laufen jetzt die Ermittlungen der Polizei. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen. Abschleppfahrzeuge bargen beide Autos. Die Straße war bis gegen 8 Uhr voll gesperrt.

Großziethen: Diebstahl von Mercedes misslingt

Diebe versuchten in der Nacht zum Sonntag, einen Mercedes in der Karl-Rohrbeck-Straße in Großziethen zu entwenden. Das misslang ihnen. Sie ließen das Auto mit einem Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zurück.

Wildau: BMW und Seat rasseln zusammen

Einen Auffahrunfall gab es Sonntagnachmittag an der Einmündung der Chausseestraße zur Berliner Chaussee: Dort kollidierten ein BMW und ein Seat. Mit einem Schaden von rund 3.500 Euro blieben die Autos fahrtüchtig.

Von MAZonline