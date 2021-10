Schönefeld: Büroneubau BB Business Hub liegt im Zeitplan 

Schönefeld

Modernes Arbeiten mit Anbindung an die Hauptstadtregion und die Welt: Das verspricht der BB Business Hub in Schönefeld. Mit dem geplanten neuen Unternehmens-Campus will der Bauherr, die schweizerische Alpine Finanz Bau, seine bereits bestehenden zwei Bürogebäude in der Mittelstraße um 17.000 Quadratmeter Mietfläche erweitern – und damit auf insgesamt rund 35.000 Quadratmeter nahezu verdoppeln.

Auf sieben Etagen soll mit dem Neubau ausreichend Platz für regionale und internationale Unternehmen geschaffen werden, die die Nähe zum Flughafen Berlin-Brandenburg BER schätzen. Der Geschäftsführer der Alpine Finanz Bau, Thomas Graf, sagt, dass man sich ganz bewusst für den Standort entschieden hat.

Standort ist wichtiger Faktor

„Schönefeld liegt schon längst nicht mehr am Stadtrand Berlins, sondern ist das Herzstück der florierenden Metropolregion Berlin-Brandenburg“, sagt Graf. Von hier aus sei man nicht nur in 30 Minuten im Berliner und Potsdamer Stadtzentrum, sondern auch in 90 Minuten in Wien, Paris oder London. „Diese Verbundenheit zur Welt ist ein entscheidender Faktor.“ Der BB Business Hub solle für die Region als Tor zur Welt dienen und auch internationalen Gästen die Vorzüge der Airportregion aufzeigen.

„Wir schaffen deshalb einen Campus für Unternehmen, die nach modernen, flexiblen und großzügigen Flächen suchen und die verstehen, dass man nicht in überteuerten Innenstadtlagen sitzen muss, um am Puls der Stadt und der Region zu arbeiten“, sagt Graf.

Thomas Graf ist Vorsitzender der Alpine Finanz Bau GmbH. Quelle: Rainer Keuenhof

Mehr als nur Büroräume in Schönefeld

Als zukünftige Mieter setzt man auf die Start-up-Szene und den Mittelstand. Neben flughafenaffinen Unternehmen bestehe bereits großes Interesse aus den Bereichen der Energieversorgung, Vermögensverwaltung und der IT-Branche, wie der Bauherr verrät. Mietpreise sind im Bereich zwischen 17,50 und 20 Euro pro Quadratmeter zu erwarten.

Zusätzlich zu den Arbeitsräumen soll der Bürokomplex aus der Feder des Architekturbüros HPP auch noch eine Gastro-Area mit modernem Food-Konzept, multifunktionalen Räumen für Meetings und Schulungen sowie Fahrrad- und Pkw-Stellplätze mit Elektroladesäulen bekommen. Auch Räume zum Entspannen sowie eine grüne Außenanlage mit Kunstinstallationen sind geplant. Wie viel das alles kosten soll, dazu macht der Bauherr keine Angaben.

Bau in Schönefeld soll bis Sommer 2022 fertiggestellt sein

Baustart für den BB Business war der vierte Dezember des vergangenen Jahres, der Rohbau steht inzwischen. Fertig soll der Komplex im Sommer 2022 werden. Man befinde sich auch trotz Corona-Pandemie und Baumaterialmangel im Zeitplan, wie Graf sagt. „Der materielle Engpass und der daraus resultierende Druck auf alle Beteiligten war enorm“, sagt der Geschäftsführer.

Wenngleich seine Alpine Finanz Bau und ihre Partner aus eigener Kraft die Krise durchlaufen konnten, sei dies bei vielen Zulieferern nicht unbedingt der Fall gewesen. „Ich bin daher umso glücklicher, dass wir die Krise gemeinsam so überwunden haben, dass es sich nicht auf den Fortschritt unseres Büro-Campus ausgewirkt hat.“

Der Büroneubau liegt im Zeitplan und soll bis Sommer 2022 fertiggestellt sein. Quelle: Nadine Pensold

Bauherr: Büros haben trotz Home-Office Zukunft

Einer Verzögerung durch die Krise mit allen Mitteln zu trotzen, sei auch deswegen so wichtig, weil man davon ausgeht, dass sich der Bedarf an modernen Büroflächen rund um den BER unmittelbar nach der Krise noch einmal potenzieren werde, wie Graf erläutert.

Aber ist es nicht ein wirtschaftliches Risiko, nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie und dem inzwischen weit verbreiteten Home-Office auf einen großen Büroneubau zu setzen? Da macht sich der Eigentümer keine Sorgen. „Natürlich müssen wir uns als Vermieter den neuerlichen Bedingungen, die die Pandemie hervorgerufen hat, anpassen“, sagt Graf. Untersuchungen würden aber zeigen, dass viele Menschen weiterhin gerne im Büro arbeiten möchten.

„Die Zeiten der engen Teeküche im kalten Neonlicht sind vorbei“, sagt Graf. Flexible Räume im Social Design, Nahbarkeit und ein authentisches Standortmarketing seien die drei Säulen für das Büro von Morgen – und eben das will man mit dem BB Business Hub nach Schönefeld bringen.

Von Jérôme Lombard