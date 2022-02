Schönefeld: Diebe im Discounter auf frischer Tat ertappt

Schönefeld

Das Personal eines Discounters im Melli-Beese-Ring in Schönefeld ertappte am Sonntagnachmittag zwei Ladendiebe auf frischer Tat. Die beiden Männer im Alter von 20 und 30 Jahren hatten versucht, Spirituosen und Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Das Marktpersonal rief die Polizei. Es wurde Strafanzeige gestellt und das Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Straßenbaum bremst Holz-Truck in Wildau aus

Am Sonntag kurz vor Mitternacht stieß in Wildau in der Berliner Chaussee ein Holz-Truck gegen einen Baum; nach eigenen Angaben hatte der Fahrer einem entgegenkommenden Lkw ausweichen müssen. Er blieb unverletzt, aber bei geschätzten 21.000 Euro Sachschaden musste er den Sattelauflieger umladen und abschleppen lassen. Bis 1 Uhr wurde der Verkehr behindert.

VW-Fahrer mit 1,1 Promille in Königs Wusterhausen erwischt

Die Polizei stoppte am Sonntag kurz nach 22 Uhr einen VW in der Storkower Straße in Königs Wusterhausen. Der 37-jährige Fahrer hatte laut Atemalkoholtest 1,11 Promille im Blut. Die Beamten ordneten die Blutprobe an, leiteten das Ermittlungsverfahren ein und stellten den Führerschein sicher.

Krausnick: Drei versuchte Pkw-Diebstähle auf einen Streich

Auf zwei Pkw Audi und einen Citroen-Transporter hatten es Diebe auf dem Parkplatz der Freizeiteinrichtung in Krausnick in den Nachmittags- und Abendstunden des Sonntags abgesehen. Der Diebstahl gelang nicht, aber in allen drei Fällen wurden Schäden im vierstelligen Eurobereich verursacht. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline