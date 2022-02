Schönefeld

Die Kontrolle eines Mitsubishi-Fahrer (35) am Montagabend in der Altglienicker Chaussee in Schönefeld ergab, dass das Auto keine gültige Haftpflichtversicherung hatte. Es war längst Zwangsentstempelung ausgeschrieben.

Für den Autofahrer indessen galt ein Haftbefehl. Er hatte zudem Fahrverbot. Zudem fanden Beamte ein Clipptütchen mit Drogen bei ihm.

Königs Wusterhausen: 43-Jähriger im Rausch hinterm Steuer

Beamte stoppten am Montagabend einen Renault-Fahrer in der Luckenwalder Straße in Königs Wusterhausen. Der Messwert des Atemalkoholtests bei dem 43-Jährigen lag bei 1,26 Promille.

Der Mann musste eine beweissichernde Blutprobe abgeben. Zudem war er nicht im Besitz eines Führerscheins, was eine weitere Anzeige nach sich zog.

Zeuthen: Radler bei Zusammenstoß verletzt

Zwei Radler sind am Dienstagmorgen kurz in der Straße der Freiheit/Ecke Dorfstraße in Zeuthen zusammengestoßen. Beim Sturz haben sich ein 14-Jähriger und eine Radlerin (58) verletzt. Sie mussten daher beide im Krankenhaus versorgt werden.

Schönefeld: Reifendiebe wohl ausgerissen

Beamte entdeckten am frühen Dienstagmorgen einen Mercedes mit geöffneter Beifahrertür in der Bertolt-Brecht-Straße in Schönefeld. Im Auto lagen zwei Reifen – vom Mercedes davor. Das Auto war wegen drei abmontierten Reifen auf Ziegelsteinen aufgebockt. Von den Reifendieben fehlte aber jede Spur. Werkzeug und Fahrzeug wurden sichergestellt.

